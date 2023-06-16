Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Haziran Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sosyal çevrenizden destek göreceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Yeni tanışmalar, flörtler gündemde olabilir. Cesaretli hissettiğiniz bir gün. Bugün insanlarla birlikte hareket etmek, takım ruhu sizin için önemli olacak. Çevrenizin fikirlerini önemseyin.
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