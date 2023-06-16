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Günlük Burç Yorumları: 17 Haziran Cumartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 17 Haziran Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 16 Haziran 2023 - 17:30

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Birçok konuyu aynı anda düşünmek zorunda kalacağınız bir gün olabilir sevgili başaklar. Kendinize boş yere yük edindiğiniz konuları artık görmelisiniz. Yarım kalan işleri bitirmek, hesap kitap yapmak ve detay gerektiren işler için uygun bir gün. Geçici konulara fazla takılmayın.



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