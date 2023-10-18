Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
18 Ekim hangi burç? 18 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 18 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 18 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 18 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 18 Ekim hangi burç oluyor? 18 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 18 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 18 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
18 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
18 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
18 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
BUGÜN DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER
1822 - Mithat Paşa
1862 - Mehmet Esat Bülkat
1940 - Onur Öymen
1940 - Oral Sander
1942 - Aylin Özmenek
1945 - Yıldo
1948 - Neşet Ruacan
1971 - Teoman Kumbaracıbaşı
1972 - Emre Karayel
1978 - Dağhan Külegeç
1980 - Birsen Bekgöz
BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
1127 - Go-Shirakawa
1130 - Zhu Xi
1405 - II. Pius
1523 - Anna Jagiellon
1634 - Luca Giordano
1663 - Savoy Prensi Eugen
1701 - Charles le Beau
1706 - Baldassare Galuppi
1777 - Heinrich von Kleist
1831 - III. Friedrich
1859 - Henri Bergson
1870 - D. T. Suzuki
1872 - Mihail Kuzmin
1873 - Ivanoe Bonomi
1880 - Ze'ev Jabotinsky
1882 - Lucien Georges Mazan
1895 - Thérèse Bertrand-Fontaine
1898 - Lotte Lenya
1902 - Pascual Jordan
1905 - Félix Houphouët-Boigny
1918 - Konstandinos Miçotakis
1919 - Anita O'Day
1919 - Pierre Trudeau
1920 - Melina Mercuri
1925 - Ramiz Alia
1926 - Klaus Kinski
1926 - Chuck Berry
1927 - George C. Scott
1927 - Alba Solís
1929 - Violeta Chamorro
1932 - Vytautas Landsbergis
1934 - Inger Stevens
1934 - Sylvie Joly
1935 - Peter Boyle
1938 - Dawn Wells
1939 - Flavio Cotti
1939 - Lee Harvey Oswald
1943 - Christine Charbonneau
1945 - Huell Howser
1946 - Howard Shore
1948 - Ntozake Shange
1950 - Om Puri
1952 - Chuck Lorre
1956 - Martina Navratilova
1956 - Eugene Yelchin
1959 - Kirby Chambliss
1959 - Mauricio Funes
1959 - Milco Mancevski
1960 - Jean-Claude Van Damme
1960 - Erin Moran
1961 - Wynton Marsalis
1964 - Charles Stross
1965 - Zakir Naik
1965 - Petra Schersing
1971 - Ana Beatriz das Chagas
1971 - Yoo Sang-Chul
1972 - Kurt Caceres
1973 - James Foley
1975 - Josh Sawyer
1979 - Jaroslav Drobny
1979 - Ne-Yo
1982 - Simon Gotch
1983 - Dante
1984 - Freida Pinto
1984 - Lindsey Vonn
1984 - Milo Yiannopoulos
1985 - Hamza Zarini
1986 - Wilma Elles
1986 - Lukas Yorkas
1987 - Zac Efron
1990 - Brittney Griner
1991 - Tyler Posey
1993 - Ivan Cavaleiro
1993 - Zarina Diyas
En Çok Okunan Haberler
-
- Avrupa devi şartları gevşetti
- 'Türkiye'yi derhal terk edin!'
- Gazze'de hastaneye kanlı saldırı!
- FOX TV reytinglerde çakılan dizinin fişini çekti
- Satış rekortmeni model artık elektrikli
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
- 'Bu vatana ihanettir'
- 'Benekli Ayhan' sessizliğini bozdu
- 'Öndeyiz, kazanacağımız görülüyor'