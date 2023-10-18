18 Ekim hangi burç? 18 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 18.10.2023 - 09:51

Güncelleme: 18.10.2023 - 09:51

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 18 Ekim hangi burç oluyor? 18 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 18 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 18 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

18 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

18 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

18 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

BUGÜN DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER

1822 - Mithat Paşa

1862 - Mehmet Esat Bülkat

1940 - Onur Öymen

1940 - Oral Sander

1942 - Aylin Özmenek

1945 - Yıldo

1948 - Neşet Ruacan

1971 - Teoman Kumbaracıbaşı

1972 - Emre Karayel

1978 - Dağhan Külegeç

1980 - Birsen Bekgöz

BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

1127 - Go-Shirakawa

1130 - Zhu Xi

1405 - II. Pius

1523 - Anna Jagiellon

1634 - Luca Giordano

1663 - Savoy Prensi Eugen

1701 - Charles le Beau

1706 - Baldassare Galuppi

1777 - Heinrich von Kleist

1831 - III. Friedrich

1859 - Henri Bergson

1870 - D. T. Suzuki

1872 - Mihail Kuzmin

1873 - Ivanoe Bonomi

1880 - Ze'ev Jabotinsky

1882 - Lucien Georges Mazan

1895 - Thérèse Bertrand-Fontaine

1898 - Lotte Lenya

1902 - Pascual Jordan

1905 - Félix Houphouët-Boigny

1918 - Konstandinos Miçotakis

1919 - Anita O'Day

1919 - Pierre Trudeau

1920 - Melina Mercuri

1925 - Ramiz Alia

1926 - Klaus Kinski

1926 - Chuck Berry

1927 - George C. Scott

1927 - Alba Solís

1929 - Violeta Chamorro

1932 - Vytautas Landsbergis

1934 - Inger Stevens

1934 - Sylvie Joly

1935 - Peter Boyle

1938 - Dawn Wells

1939 - Flavio Cotti

1939 - Lee Harvey Oswald

1943 - Christine Charbonneau

1945 - Huell Howser

1946 - Howard Shore

1948 - Ntozake Shange

1950 - Om Puri

1952 - Chuck Lorre

1956 - Martina Navratilova

1956 - Eugene Yelchin

1959 - Kirby Chambliss

1959 - Mauricio Funes

1959 - Milco Mancevski

1960 - Jean-Claude Van Damme

1960 - Erin Moran

1961 - Wynton Marsalis

1964 - Charles Stross

1965 - Zakir Naik

1965 - Petra Schersing

1971 - Ana Beatriz das Chagas

1971 - Yoo Sang-Chul

1972 - Kurt Caceres

1973 - James Foley

1975 - Josh Sawyer

1979 - Jaroslav Drobny

1979 - Ne-Yo

1982 - Simon Gotch

1983 - Dante

1984 - Freida Pinto

1984 - Lindsey Vonn

1984 - Milo Yiannopoulos

1985 - Hamza Zarini

1986 - Wilma Elles

1986 - Lukas Yorkas

1987 - Zac Efron

1990 - Brittney Griner

1991 - Tyler Posey

1993 - Ivan Cavaleiro

1993 - Zarina Diyas