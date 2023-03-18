18 Mart hangi burç? 18 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 18 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 18 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 18 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 18 Mart hangi burç oluyor? 18 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 18 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 18 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
18 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
18 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
18 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
18 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
18 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
18 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1999 - Neslihan Demir
1866 - Cemil Topuzlu
1892 - Ruşen Eşref Ünaydın
1912 - Toto Karaca
1915 - Refet Angın
1940 - Namık Ekin
1942 - Romalı Perihan
1953 - Nilgün Belgün
1959 - Gökalp Baykal
1968 - Burçin Bildik
1969 - Bekir Aksoy
1972 - Necmi Yapıcı
1973 - Vural Çelik
1988 - Tanju Şahin
1994 - Ali İsmail Korkmaz
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1826 - Joseph René Bello
1828 - Randal Cremer
1830 - Fustel de Coulanges
1837 - Grover Cleveland
1842 - Stéphane Mallarmé
1843 - Jules Vandenpeereboom
1844 - Nikolay Rimski-Korsakov
1856 - Aleksandr İzvolski
1858 - Rudolf Diese
1869 - Neville Chamberlain
1874 - Nikolay Berdyayev
1877 - Edgar Cayce
1880 - Walter Hohmann
1905 - Robert Donat
1913 - René Clément
1919 - Elizabeth Anscombe
1922 - Seymour Martin Lipset
1928 - Fidel Ramos
1929 - Christa Wolf
1931 - Vlastimil Bubník
1932 - John Updike
1935 - Frances Cress Welsing
1936 - F.W. de Klerk
1956 - Luc Besson
1960 - Richard Biggs
1965 - Robin Sharma
1969 - Vassily Ivanchuk
1970 - Queen Latifah
1975 - Sutton Foster
1977 - Willy Sagnol
1977 - Danny Murphy
1978 - Fernandão
1979 - Adam Levine
1979 - Danneel Harris
1980 - Sébastien Frey
1980 - Aleksey Yagudin
1980 - Natalia Poklonskaya
1981 - Fabian Cancellara
1981 - Jang Na-ra
1981 - Laura Pergolizzi
1981 - Tom Starke
1982 - Paola Cardullo
1982 - Mantorras
1982 - Timo Glock
1983 - Ethan Carter III
1984 - Simone Padoin
1989 - Lily Collins
1991 - Tijana Maleševic
1997 - Ciara Bravo
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