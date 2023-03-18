18 Mart hangi burç? 18 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 12:04

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 12:04

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 18 Mart hangi burç oluyor? 18 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 18 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 18 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

18 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

18 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

18 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

18 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

18 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

18 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1999 - Neslihan Demir

1866 - Cemil Topuzlu

1892 - Ruşen Eşref Ünaydın

1912 - Toto Karaca

1915 - Refet Angın

1940 - Namık Ekin

1942 - Romalı Perihan

1953 - Nilgün Belgün

1959 - Gökalp Baykal

1968 - Burçin Bildik

1969 - Bekir Aksoy

1972 - Necmi Yapıcı

1973 - Vural Çelik

1988 - Tanju Şahin

1994 - Ali İsmail Korkmaz

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1826 - Joseph René Bello

1828 - Randal Cremer

1830 - Fustel de Coulanges

1837 - Grover Cleveland

1842 - Stéphane Mallarmé

1843 - Jules Vandenpeereboom

1844 - Nikolay Rimski-Korsakov

1856 - Aleksandr İzvolski

1858 - Rudolf Diese

1869 - Neville Chamberlain

1874 - Nikolay Berdyayev

1877 - Edgar Cayce

1880 - Walter Hohmann

1905 - Robert Donat

1913 - René Clément

1919 - Elizabeth Anscombe

1922 - Seymour Martin Lipset

1928 - Fidel Ramos

1929 - Christa Wolf

1931 - Vlastimil Bubník

1932 - John Updike

1935 - Frances Cress Welsing

1936 - F.W. de Klerk

1956 - Luc Besson

1960 - Richard Biggs

1965 - Robin Sharma

1969 - Vassily Ivanchuk

1970 - Queen Latifah

1975 - Sutton Foster

1977 - Willy Sagnol

1977 - Danny Murphy

1978 - Fernandão

1979 - Adam Levine

1979 - Danneel Harris

1980 - Sébastien Frey

1980 - Aleksey Yagudin

1980 - Natalia Poklonskaya

1981 - Fabian Cancellara

1981 - Jang Na-ra

1981 - Laura Pergolizzi

1981 - Tom Starke

1982 - Paola Cardullo

1982 - Mantorras

1982 - Timo Glock

1983 - Ethan Carter III

1984 - Simone Padoin

1989 - Lily Collins

1991 - Tijana Maleševic

1997 - Ciara Bravo



