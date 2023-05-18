Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
18 Mayıs hangi burç? 18 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 18 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 18 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 18 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 18 Mayıs hangi burç oluyor? 18 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 18 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 18 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
18 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
18 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
18 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1898 - Faruk Nafiz Çamlıbel
1936 - Türker İnanoğlu
1965 - Bülent Tezcan
1972 - Ruhi Sarı
1975 - Sanem Çelik
1984 - Eren Bakıcı
1994 - Ebru Şahin
1995 - Berk Demir
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1048 - Ömer Hayyam
1872 - Bertrand Russell
1897 - Frank Capra
1919 - Margot Fonteyn
1927 - II. Karekin Kazancıyan
1939 - Peter Grünberg
1942 - Nobby Stiles
1967 - Heinz Harald Frentzen
1978 - Ricardo Carvalho
1979 - Milivoje Novakovic
1980 - Diego Pérez
1981 - Edu Dracena
1990 - Yuya Osako
1991 - David Pavelka
1991 - Fernando Silva dos Santos
2000 - Ryan Sessegnon
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