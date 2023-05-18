18 Mayıs hangi burç? 18 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 18.05.2023 - 09:30

Güncelleme: 18.05.2023 - 09:30

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 18 Mayıs hangi burç oluyor? 18 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 18 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 18 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

18 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

18 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

18 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1898 - Faruk Nafiz Çamlıbel

1936 - Türker İnanoğlu

1965 - Bülent Tezcan

1972 - Ruhi Sarı

1975 - Sanem Çelik

1984 - Eren Bakıcı

1994 - Ebru Şahin

1995 - Berk Demir

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1048 - Ömer Hayyam

1872 - Bertrand Russell

1897 - Frank Capra

1919 - Margot Fonteyn

1927 - II. Karekin Kazancıyan

1939 - Peter Grünberg

1942 - Nobby Stiles

1967 - Heinz Harald Frentzen

1978 - Ricardo Carvalho

1979 - Milivoje Novakovic

1980 - Diego Pérez

1981 - Edu Dracena

1990 - Yuya Osako

1991 - David Pavelka

1991 - Fernando Silva dos Santos

2000 - Ryan Sessegnon