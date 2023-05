Kaba ve çok sinirliler... Doğuştan hiç sevilmeyen 3 burç

Yayınlanma: 07.05.2023 - 00:19

Güncelleme: 07.05.2023 - 00:19

Doğuştan hiç sevilmeyen burçlar listesi açıklandı. Bu burçlar üstelik çok kaba. Mynet.com sitesinde yer alan içerikte; Doğuştan hiç sevilmeyen 3 burç paylaşıldı.

Yapılan araştırmaya göre ''İkizler, Akrep ve Başak'' en sevilmeyen burçlar listesinde ilk sırada yer alıyor.

EN SEVİLMEYEN 3 BURÇ

İKİZLER

İkizler burcuna sahip insanlar oldukça enerjik ve eğlenceli yapıda olsalar da toplum tarafından iki yüzlü, tutarsız, kararsız ve sürekli olarak konuşan olarak görülüyorlar. İkizlerin değişken kararları ve ruh hali insanlarda yorucu bir etki bırakıyor.

AKREP

Akrep burçları kindar, sinsi, kaprisli ve inatçı olarak görülüyorlar. Aslında oldukça başarılı ve yardımsever olan bu burca sahip insanlar hırsları ve kıskanç yapıları nedeniyle toplumda sevilmeyen burçlar arasında bulunuyor.

BAŞAK

Detaycı ve titiz olan başak burçlarının her arkadaş ortamında olması istense de yakın çevreye girince can sıkıcı olabiliyorlar. Memnuniyetsizliğiyle bilinen başak burçları her şeyin dört dörtlük olmasını istediği için ve sürekli olarak eleştirdiği için birçok insan tarafından sevilmiyor.