Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

Kaba ve çok sinirliler... Doğuştan hiç sevilmeyen 3 burç

Bazı burçlar doğuştan hiç sevilmiyorlar

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 00:19
Kaba ve çok sinirliler... Doğuştan hiç sevilmeyen 3 burç
Abone Ol google-news

Doğuştan hiç sevilmeyen burçlar listesi açıklandı. Bu burçlar üstelik çok kaba. Mynet.com sitesinde yer alan içerikte; Doğuştan hiç sevilmeyen 3 burç paylaşıldı.

Yapılan araştırmaya göre ''İkizler, Akrep ve Başak'' en sevilmeyen burçlar listesinde ilk sırada yer alıyor. 

EN SEVİLMEYEN 3 BURÇ

İKİZLER

İkizler burcuna sahip insanlar oldukça enerjik ve eğlenceli yapıda olsalar da toplum tarafından iki yüzlü, tutarsız, kararsız ve sürekli olarak konuşan olarak görülüyorlar. İkizlerin değişken kararları ve ruh hali insanlarda yorucu bir etki bırakıyor.

AKREP

Akrep burçları kindar, sinsi, kaprisli ve inatçı olarak görülüyorlar. Aslında oldukça başarılı ve yardımsever olan bu burca sahip insanlar hırsları ve kıskanç yapıları nedeniyle toplumda sevilmeyen burçlar arasında bulunuyor.

BAŞAK

Detaycı ve titiz olan başak burçlarının her arkadaş ortamında olması istense de yakın çevreye girince can sıkıcı olabiliyorlar. Memnuniyetsizliğiyle bilinen başak burçları her şeyin dört dörtlük olmasını istediği için ve sürekli olarak eleştirdiği için birçok insan tarafından sevilmiyor.


En Çok Okunan Haberler