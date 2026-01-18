18 Ocak hangi burç? 18 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 18 Ocak hangi burç oluyor? 18 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 18 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 18 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

18 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

18 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

18 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1913 - Ali Sururi

1927 - İsmet Sıral

1927 - Perihan Tedü

1966 - Yaşar Tüzün

1982 - Atacan Öztürk

1983 - Kaan Sekban

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1519 - Izabela Jagiellonka

1825 - Edward Frankland

1840 - Henry Austin Dobson

1841 - Emmanuel Chabrier

1849 - Edmund Barton

1851 - Albert Aublet

1880 - Paul Ehrenfest

1882 - A. A. Milne

1882 - Lazare Lévy

1889 - Kanji Ishiwara

1892 - Oliver Hardy

1896 - Ville Ritola

1898 - George Dawson

1904 - Cary Grant

1911 - Danny Kaye

1925 - Gilles Deleuze

1995 - Samu Castillejo