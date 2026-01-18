18 Ocak hangi burç? 18 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 18 Ocak hangi burç oluyor? 18 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 18 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 18 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
18 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
18 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
18 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1913 - Ali Sururi
1927 - İsmet Sıral
1927 - Perihan Tedü
1966 - Yaşar Tüzün
1982 - Atacan Öztürk
1983 - Kaan Sekban
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1519 - Izabela Jagiellonka
1825 - Edward Frankland
1840 - Henry Austin Dobson
1841 - Emmanuel Chabrier
1849 - Edmund Barton
1851 - Albert Aublet
1880 - Paul Ehrenfest
1882 - A. A. Milne
1882 - Lazare Lévy
1889 - Kanji Ishiwara
1892 - Oliver Hardy
1896 - Ville Ritola
1898 - George Dawson
1904 - Cary Grant
1911 - Danny Kaye
1925 - Gilles Deleuze
1995 - Samu Castillejo