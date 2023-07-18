Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
18 Temmuz hangi burç? 18 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 18 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 18 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 18 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 18 Temmuz hangi burç oluyor? 18 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 18 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 18 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
18 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
18 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
18 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1931 - Hakkı Kıvanç
1937 - Nevzat Eren
1941 - Bedrettin Dalan
1953 - Turgay Tanülkü
1955 - Banu Avar
1956 - Meral Akşener
1959 - Erdal Çelik
1959 - Mustafa Kemal Uzun
1975 - Ertem Şener
1976 - Cansın Özyosun
1988 - Hakan Arslan
1988 - Merve Özbey
1993 - Nebil Fekir
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1552 - II. Rudolf
1853 - Hendrik A. Lorentz
1909 - Muhammed Davud Han
1918 - Nelson Mandela
1937 - Roald Hoffmann
1942 - Giacinto Facchetti
1967 - Vin Diesel
1988 - Elvin Mammadov
1993 - Lee Taemin
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