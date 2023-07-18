18 Temmuz hangi burç? 18 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 18.07.2023 - 09:35

Güncelleme: 18.07.2023 - 09:35

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 18 Temmuz hangi burç oluyor? 18 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 18 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 18 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

18 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

18 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

18 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1931 - Hakkı Kıvanç

1937 - Nevzat Eren

1941 - Bedrettin Dalan

1953 - Turgay Tanülkü

1955 - Banu Avar

1956 - Meral Akşener

1959 - Erdal Çelik

1959 - Mustafa Kemal Uzun

1975 - Ertem Şener

1976 - Cansın Özyosun

1988 - Hakan Arslan

1988 - Merve Özbey

1993 - Nebil Fekir

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1552 - II. Rudolf

1853 - Hendrik A. Lorentz

1909 - Muhammed Davud Han

1918 - Nelson Mandela

1937 - Roald Hoffmann

1942 - Giacinto Facchetti

1967 - Vin Diesel

1988 - Elvin Mammadov

1993 - Lee Taemin