Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
19 Ekim hangi burç? 19 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 19 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 19 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 19 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 19 Ekim hangi burç oluyor? 19 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 19 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 19 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
19 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
19 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
19 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
BUGÜN DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER
1945 - Yücel Erten
1973 - Okan Buruk
1974 - Orhan Kılıç
1983 - Gökhan Saki
1975 - Burak Güven
1976 - Nihat Sırdar
1979 - Özgün Uğurlu
2000 - Hüseyin Bahcivan
BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
1276 - Prens Hisaaki
1433 - Marsilio Ficino
1582 - Dmitri İvanoviç
1605 - Thomas Browne
1609 - Gerrard Winstanley
1721 - Joseph de Guignes
1795 - Arthur Morin
1862 - Auguste Lumière
1882 - Umberto Boccioni
1895 - Lewis Mumford
1899 - Miguel Ángel Asturias
1909 - Marguerite Perey
1910 - Ferid el-Atraş
1910 - Subrahmanyan Chandrasekhar
1914 - Juanita Moore
1916 - Jean Dausset
1917 - Walter Munk
1921 - Gunnar Nordahl
1922 - İbrahim Gülistan
1925 - Emilio Eduardo Massera
1926 - Arne Bendiksen
1926 - Antonino Di Vita
1927 - Pierre Alechinsky
1928 - Mustapha Zitouni
1931 - John Le Carré
1932 - Robert Reed
1940 - Michael Gambon
1944 - Peter Tosh
1945 - Angus Deaton
1945 - Divine
1945 - John Lithgow
1951 - Cástor Oswaldo Azuaje Pérez
1951 - Ruşen Cevadov
1952 - Verónica Castro
1954 - Sam Allardyce
1954 - Abdullah Baali
1958 - Hiromi Hara
1962 - Tracy Chevalier
1962 - Bendik Hofseth
1962 - Evander Holyfield
1966 - Jon Favreau
1966 - Dimitris Lyacos
1969 - Trey Parker
1970 - Chris Kattan
1970 - Jason Reitman
1977 - Habib Beye
1977 - Jason Reitman
1977 - Raúl Tamudo
1981 - Heikki Kovalainen
1982 - Gillian Jacobs
1982 - Louis Oosthuizen
1983 - Rebecca Ferguson
1989 - Miroslav Stoch
1989 - Janine Tugonon
1990 - Janet Leon
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