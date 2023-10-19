19 Ekim hangi burç? 19 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 10:04

Güncelleme: 19.10.2023 - 10:04

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 19 Ekim hangi burç oluyor? 19 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 19 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 19 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

19 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

19 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

19 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

BUGÜN DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER

1945 - Yücel Erten



1973 - Okan Buruk

1974 - Orhan Kılıç

1983 - Gökhan Saki



1975 - Burak Güven

1976 - Nihat Sırdar

1979 - Özgün Uğurlu



2000 - Hüseyin Bahcivan

BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

1276 - Prens Hisaaki

1433 - Marsilio Ficino

1582 - Dmitri İvanoviç

1605 - Thomas Browne

1609 - Gerrard Winstanley

1721 - Joseph de Guignes

1795 - Arthur Morin

1862 - Auguste Lumière

1882 - Umberto Boccioni

1895 - Lewis Mumford

1899 - Miguel Ángel Asturias

1909 - Marguerite Perey

1910 - Ferid el-Atraş

1910 - Subrahmanyan Chandrasekhar

1914 - Juanita Moore

1916 - Jean Dausset

1917 - Walter Munk

1921 - Gunnar Nordahl

1922 - İbrahim Gülistan

1925 - Emilio Eduardo Massera

1926 - Arne Bendiksen

1926 - Antonino Di Vita

1927 - Pierre Alechinsky

1928 - Mustapha Zitouni

1931 - John Le Carré

1932 - Robert Reed

1940 - Michael Gambon

1944 - Peter Tosh

1945 - Angus Deaton

1945 - Divine

1945 - John Lithgow

1951 - Cástor Oswaldo Azuaje Pérez

1951 - Ruşen Cevadov

1952 - Verónica Castro

1954 - Sam Allardyce

1954 - Abdullah Baali

1958 - Hiromi Hara

1962 - Tracy Chevalier

1962 - Bendik Hofseth

1962 - Evander Holyfield

1966 - Jon Favreau

1966 - Dimitris Lyacos

1969 - Trey Parker

1970 - Chris Kattan

1970 - Jason Reitman

1977 - Habib Beye

1977 - Jason Reitman

1977 - Raúl Tamudo

1981 - Heikki Kovalainen

1982 - Gillian Jacobs

1982 - Louis Oosthuizen

1983 - Rebecca Ferguson

1989 - Miroslav Stoch

1989 - Janine Tugonon

1990 - Janet Leon