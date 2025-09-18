19 Eylül hangi burç? 19 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 19 Eylül hangi burç oluyor? 19 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 19 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 19 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

1 9 EYL Ü L HANG İ BUR Ç OLUYOR?

19 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

BAŞAK BURCUNUN ÖZELL İKLERİ

Başak burcu, titizliği, detaycılığı ve çalışkanlığı ile bilinir. Analitik düşünme yetenekleri güçlü olan Başaklar, planlı ve düzenli yaşamayı sever. Mantıkları duygularının önüne geçse de, sevdiklerine karşı oldukça fedakâr ve koruyucu bir yapıları vardır. Mükemmeliyetçi olduklarından hem kendilerinden hem de çevrelerinden yüksek beklenti içine girebilirler. Pratik zekâları ve sorumluluk duyguları sayesinde her ortamda güvenilir bir kişilik sergilerler.

19 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

Hande Sarıoğlu

Behiye Aksoy

İsmet Özel

Umut Bozok

Alpay Koçaklı

Bugün doğan yabancı ünlüler:

Jeremy Inos

Kevin Zegers

Jacob Bruun Laersen

Wato Kuaté