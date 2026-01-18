19 Ocak hangi burç? 19 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 19 Ocak hangi burç oluyor? 19 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 19 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 19 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

19 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

19 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Oğlak burcu, disiplinli yapısı ve güçlü sorumluluk bilinciyle tanınır. Hayata ciddi ve planlı bir bakış açısıyla yaklaşır; hedeflerini uzun vadeli düşünür ve sabırla ilerler. Çalışkanlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı sayesinde zorlu koşullarda bile ayakta kalmayı başarır. Duygularını kolay kolay belli etmez, mesafeli görünebilir ancak güven duyduğunda sadık ve koruyucu bir karakter sergiler. Oğlaklar için başarı, istikrar ve saygınlık hayatın merkezinde yer alır.

19 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1882 - Selahattin Adil

1942 - Tamer Yiğit

1947 - Şenay Yüzbaşıoğlu

1961 - Hakan Aytekin

1961 - Hayri Sezgin

1987 - Huban Öztoprak

1993 - Gülşah Duman

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1200 - Dogen

1892 - Ólafur Thors

1912 - Leonid Vitaliyevich Kantorovich

1934 - John Richardson

1943 - Janis Joplin

1945 - John Lithgow

1946 - Dolly Parton

1954 - Cindy Sherman

1980 - Jenson Button

1992 - Logan Lerman

1992 - Shawn Johnson