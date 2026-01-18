19 Ocak hangi burç? 19 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 19 Ocak hangi burç oluyor? 19 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 19 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 19 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
19 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
19 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ
Oğlak burcu, disiplinli yapısı ve güçlü sorumluluk bilinciyle tanınır. Hayata ciddi ve planlı bir bakış açısıyla yaklaşır; hedeflerini uzun vadeli düşünür ve sabırla ilerler. Çalışkanlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı sayesinde zorlu koşullarda bile ayakta kalmayı başarır. Duygularını kolay kolay belli etmez, mesafeli görünebilir ancak güven duyduğunda sadık ve koruyucu bir karakter sergiler. Oğlaklar için başarı, istikrar ve saygınlık hayatın merkezinde yer alır.
19 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1882 - Selahattin Adil
1942 - Tamer Yiğit
1947 - Şenay Yüzbaşıoğlu
1961 - Hakan Aytekin
1961 - Hayri Sezgin
1987 - Huban Öztoprak
1993 - Gülşah Duman
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1200 - Dogen
1892 - Ólafur Thors
1912 - Leonid Vitaliyevich Kantorovich
1934 - John Richardson
1943 - Janis Joplin
1945 - John Lithgow
1946 - Dolly Parton
1954 - Cindy Sherman
1980 - Jenson Button
1992 - Logan Lerman
1992 - Shawn Johnson