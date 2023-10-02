Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
2 Ekim hangi burç? 2 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 2 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 2 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 2 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 2 Ekim hangi burç oluyor? 2 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 2 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 2 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
2 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
2 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
2 EKİM'DE DOĞAN ÜNLÜLER
Bugün doğan Türk ünlüler
1939 - Özcan Arkoç
1940 - Murat Soydan
1945 - Işıl Yücesoy
1962 - Çiğdem Anad
1969 - Murat Garipağaoğlu
1971 - Yosi Mizrahi
1972 - Halis Karataş
1976 - Burcu Esmersoy
1976 - Cemal Hünal
1982 - Esra Gümüş
1985 - Çağlar Birinci
Bugün doğan yabancı ünlüler
1452 - III. Richard
1568 - Marino Ghetaldi
1616 - Andreas Gryphius
1768 - William Beresford
1828 - Charles Floquet
1832 - Edward Burnett Tylor
1847 - Paul von Hindenburg
1851 - Ferdinand Foch
1852 - William O'Brien
1852 - William Ramsay
1869 - Mahatma Gandi
1886 - Robert Julius Trumpler
1890 - Groucho Marx
1897 - Bud Abbott
1904 - Graham Greene
1904 - Lal Bahadur Shastri
1935 - Omar Sivori
1941 - Les Lazarowitz
1943 - Paul Van Himst
1948 - Siim Kallas
1951 - Romina Power
1951 - Sting
1966 - Yokozuna
1968 - Jana Novotná
1970 - Maribel Verdú
1971 - James Root
1971 - Tiffany
1973 - Lene Nystrøm
1973 - Proof
1974 - Michelle Krusiec
1977 - Reginaldo Araújo
1978 - Ayumi Hamasaki
1978 - Simon Pierro
1979 - Primoz Brezec
1979 - Francisco Fonseca
1981 - Luke Wilkshire
1982 - Tyson Chandler
1984 - Marion Bartoli
1986 - Camilla Belle
1987 - Joe Ingles
1988 - Ivan Zaytsev
1991 - Roberto Firmino
1993 - Michy Batshuayi
1996 - Ryoma Watanabe
1996 - Shunsuke Motegi
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