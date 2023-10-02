2 Ekim hangi burç? 2 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:39

Güncelleme: 02.10.2023 - 09:39

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 2 Ekim hangi burç oluyor? 2 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 2 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 2 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

2 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

2 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

2 EKİM'DE DOĞAN ÜNLÜLER



Bugün doğan Türk ünlüler

1939 - Özcan Arkoç

1940 - Murat Soydan

1945 - Işıl Yücesoy

1962 - Çiğdem Anad

1969 - Murat Garipağaoğlu

1971 - Yosi Mizrahi

1972 - Halis Karataş

1976 - Burcu Esmersoy

1976 - Cemal Hünal

1982 - Esra Gümüş

1985 - Çağlar Birinci

Bugün doğan yabancı ünlüler

1452 - III. Richard

1568 - Marino Ghetaldi

1616 - Andreas Gryphius

1768 - William Beresford

1828 - Charles Floquet

1832 - Edward Burnett Tylor

1847 - Paul von Hindenburg

1851 - Ferdinand Foch

1852 - William O'Brien

1852 - William Ramsay

1869 - Mahatma Gandi

1886 - Robert Julius Trumpler

1890 - Groucho Marx

1897 - Bud Abbott

1904 - Graham Greene

1904 - Lal Bahadur Shastri

1935 - Omar Sivori

1941 - Les Lazarowitz

1943 - Paul Van Himst

1948 - Siim Kallas

1951 - Romina Power

1951 - Sting

1966 - Yokozuna

1968 - Jana Novotná

1970 - Maribel Verdú

1971 - James Root

1971 - Tiffany

1973 - Lene Nystrøm

1973 - Proof

1974 - Michelle Krusiec

1977 - Reginaldo Araújo

1978 - Ayumi Hamasaki

1978 - Simon Pierro

1979 - Primoz Brezec

1979 - Francisco Fonseca

1981 - Luke Wilkshire

1982 - Tyson Chandler

1984 - Marion Bartoli

1986 - Camilla Belle

1987 - Joe Ingles

1988 - Ivan Zaytsev

1991 - Roberto Firmino

1993 - Michy Batshuayi

1996 - Ryoma Watanabe

1996 - Shunsuke Motegi