Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
2 Eylül hangi burç? 2 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 2 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 2 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 2 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 2 Eylül hangi burç oluyor? 2 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 2 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 2 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
2 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
2 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
2 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1907 - Pertev Naili Boratav
1916 - Lütfi Ömer Akad
1918 - Tarık Buğra
1927 - İshak Alaton
1934-Cengiz Topel
1945 - Nedim Doğan
1952 - Salih Memecan
1973-Hande Ataizi
1974- Pınar Altuğ
1975-Defne Joy Foster
1977-Erhan Çelik
1986 - Gonca Vuslateri, Türk dizi oyuncusu
1987-Tuğba Yurt
1995- Ömer Yıldız
1996-Ege Arar
1997 - Kemal İşlemek
1998 - Devrim Özkan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1840 - Giovanni Verga
1853 - Wilhelm Ostwald
1862 - Stanislaw Narutowicz,
1863 - Lars Edvard Phragmé
1866 - Pekka Aakula
1877 - Frederick Soddy
1894 - Joseph Roth
1901 - Andreas Embirikos,
1910 - Donald Watson
1913- Israel Gelfand,
1919 - Marge Champion,
1920 - Mónica Echeverría
1922 - Arthur Ashkin,
1924 - Daniel arap Moi,
1928 - Sebastian Fischer
1929 - Hal Ashby
1931 - Wim Anderiesen Jr
1933 - Mathieu Kéréko
1934 Chuck McCann
1935 - Carlotta Barilli
1936 - Andrew Grove
1937 - Derek Fowlds
1943 - Glen Sather
1945- Erika Wallner
1945 - Nedim Doğan
1946 - Billy Preston,
1947 - Louis Michel,
1948- Christa McAuliffe,
1949 - Hans-Hermann Hoppe,
1954 - Antonio Topa,
1960 - Kristin Halvorsen,
1961 - Carlos Valderrama,
1962-Keir Starme
1964 - Keanu Reeves,
1965 - Lennox Lewis,
1966 -Salma Hayek
1967 - Andreas Möller,
1968 - Cynthia Watros
1980 - Danny Shittu
1982 - Joey Barton,
1988 - Javi Martínez
1989 - Zedd
1990 - Yuya Hikichi
1992 - Emiliano Martínez,
1993 - Keita Fujimura
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