2 Eylül hangi burç? 2 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 02.09.2023 - 11:30

Güncelleme: 02.09.2023 - 11:30

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 2 Eylül hangi burç oluyor? 2 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 2 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 2 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?



2 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

2 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

2 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1907 - Pertev Naili Boratav



1916 - Lütfi Ömer Akad

1918 - Tarık Buğra

1927 - İshak Alaton



1934-Cengiz Topel



1945 - Nedim Doğan



1952 - Salih Memecan



1973-Hande Ataizi

1974- Pınar Altuğ

1975-Defne Joy Foster

1977-Erhan Çelik

1986 - Gonca Vuslateri, Türk dizi oyuncusu

1987-Tuğba Yurt

1995- Ömer Yıldız

1996-Ege Arar

1997 - Kemal İşlemek

1998 - Devrim Özkan





Bugün doğan yabancı ünlüler:

1840 - Giovanni Verga

1853 - Wilhelm Ostwald

1862 - Stanislaw Narutowicz,

1863 - Lars Edvard Phragmé

1866 - Pekka Aakula

1877 - Frederick Soddy

1894 - Joseph Roth

1901 - Andreas Embirikos,

1910 - Donald Watson

1913- Israel Gelfand,

1919 - Marge Champion,

1920 - Mónica Echeverría

1922 - Arthur Ashkin,

1924 - Daniel arap Moi,

1928 - Sebastian Fischer

1929 - Hal Ashby

1931 - Wim Anderiesen Jr

1933 - Mathieu Kéréko

1934 Chuck McCann

1935 - Carlotta Barilli

1936 - Andrew Grove

1937 - Derek Fowlds

1943 - Glen Sather

1945- Erika Wallner

1945 - Nedim Doğan

1946 - Billy Preston,

1947 - Louis Michel,

1948- Christa McAuliffe,

1949 - Hans-Hermann Hoppe,

1954 - Antonio Topa,

1960 - Kristin Halvorsen,

1961 - Carlos Valderrama,

1962-Keir Starme

1964 - Keanu Reeves,

1965 - Lennox Lewis,

1966 -Salma Hayek

1967 - Andreas Möller,

1968 - Cynthia Watros

1980 - Danny Shittu

1982 - Joey Barton,

1988 - Javi Martínez

1989 - Zedd

1990 - Yuya Hikichi

1992 - Emiliano Martínez,

1993 - Keita Fujimura



