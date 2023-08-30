Eylül'de hangi burç parlıyor? Aslan, Başak, Akrep, Balık burçları yeniliklere hazır olun...

Yayınlanma: 30.08.2023 - 16:41

Güncelleme: 30.08.2023 - 16:41

Gökyüzü her yeni ayın başlangıcında, burçlara ilham veren ve yön gösteren bir dizi enerjiyi serbest bırakır. Eylül ayı da farklı burçları farklı şekillerde etkileyecek önemli olaylarla dolu.

MARS'IN TERAZİ BURCUNA GEÇİŞİ (10 EYLÜL):

Eylül ayının başlarında Mars, enerji ve motivasyonun gezegeni olarak bilinirken, Terazi burcuna geçiş yapacak. Terazi, denge, uyum ve ilişkilerin sembolüdür. Bu geçiş, ilişkilerde ve işbirliklerinde daha fazla odaklanma anlamına gelebilir. Adil çözümler bulma ve uyumlu ilişkiler geliştirme isteği artabilir.

JÜPİTER'IN TERAZİ BURCUNA DÖNÜŞÜ (14 EYLÜL):

Jüpiter, büyüme, bolluk ve iyimserlik gezegeni olarak kabul edilir. Bu tarih itibarıyla Terazi burcuna dönüş yapan Jüpiter, adil ilişkiler, sanatsal ifade ve estetik alanlarında olumlu etkiler getirebilir. Yaratıcılık ve işbirlikleri ön planda olabilir.

DOLUNAY VE YENİAY ETKİLERİ:

Eylül ayı içinde 6 Eylül'de Balık burcunda bir Dolunay, ve 20 Eylül'de Başak burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Dolunay, duygusal konuları vurgulayarak içsel keşiflere ve anlayışlara yol açabilir. Yeniay ise yeni başlangıçlar için fırsatlar sunabilir, yeni projeleri başlatmak veya hedeflerinizi gözden geçirmek için bir zaman olabilir.

VENÜS'ÜN AKREP BURCUNA GEÇİŞİ (10 EYLÜL):

Venüs, aşk ve ilişkiler gezegeni olarak bilinir. Akrep burcuna geçişi, daha derin ve yoğun duygusal bağlar kurma eğilimini artırabilir. İlişkilerde daha fazla tutku ve bağlılık arayışı söz konusu olabilir.

İşte Eylül ayında burçları nelerin beklediğine dair bir göz atalım:

Koç (21 Mart - 19 Nisan):

Eylül, iş ve kariyer alanında önemli fırsatlar getirebilir. Yeni projeler ve sorumluluklar sizi bekliyor olabilir. Ancak dengeli bir çalışma yaşamı sürdürmeye özen göstermeli, aynı zamanda dinlenmeyi de ihmal etmemelisiniz.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs):

Eylül, ilişkiler ve işbirlikleri açısından olumlu bir dönemi işaret edebilir. Yeni insanlarla tanışabilir, iş ortaklıkları kurabilirsiniz. Ayrıca kişisel ilişkilerinizde derinleşme ve anlayış artışı söz konusu olabilir.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran):

Bu ay, sağlık ve günlük rutinlerinizi gözden geçirmek önemli olabilir. Düzenli egzersiz ve beslenme alışkanlıkları oluşturarak enerjinizi artırabilirsiniz. Ayrıca iş yerinde yeni projeler üzerinde çalışmak için iyi bir dönem olabilir.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz):

Eylül, yaratıcılık ve eğlence açısından verimli olabilir. Hobilerinizi geliştirebilir, yaratıcı projeler üzerinde çalışabilirsiniz. Aynı zamanda romantik ilişkilerde de daha fazla keyif alabilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos):

Aile ve ev konuları ön planda olabilir. Eylül, evde düzenlemeler yapmak, aile üyeleriyle daha fazla zaman geçirmek ve duygusal bağlarınızı güçlendirmek için uygun bir dönem olabilir.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül):

Doğum günü yaklaşıyor! Yeni yaşınızı karşılamadan önce kendinize zaman ayırarak gelecek hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. İletişim becerilerinizi kullanarak projelerinizi tanıtma fırsatları da söz konusu olabilir.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim):

Bu ay, maddi konular ve finansal yönetim önem kazanabilir. Bütçenizi gözden geçirmek, tasarruf alışkanlıkları oluşturmak ve yatırım fırsatlarını araştırmak için iyi bir dönem olabilir.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım):

Eylül, kişisel gelişim ve kendini ifade etme açısından verimli bir dönem olabilir. Yeni beceriler öğrenmek, hobi edinmek veya yaratıcı projeler üzerinde çalışmak için harika bir zaman.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık):

Eylül, sosyal çevre ve arkadaşlıklar açısından aktif olabileceğiniz bir dönem olabilir. Yeni insanlarla tanışabilir, etkileşimlerinizi artırabilir ve toplumsal etkinliklere katılabilirsiniz.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak):

Bu ay, iş ve kariyerle ilgili yeni fırsatlar ve projelerle karşılaşabilirsiniz. Yüksek enerjinizi iş hayatınıza yansıtarak başarı elde etme şansınız yüksek.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat):

Eylül, uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirme ve gelecek planlarınızı oluşturma dönemi olabilir. Kariyer veya eğitim konularında yeni adımlar atabilirsiniz.

Balık (19 Şubat - 20 Mart):

Bu ay, seyahat ve öğrenme fırsatları sizi bekliyor olabilir. Yeni yerler görmek, farklı kültürlerle tanışmak veya eğitim almak için harika bir dönem olabilir.