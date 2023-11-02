Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
2 Kasım hangi burç? 2 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 2 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 2 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 2 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 2 Kasım hangi burç oluyor? 2 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 2 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 2 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
2 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
2 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
2 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1844 - V. Mehmet
1931 - Ulvi Doğan
1941 - Metin Akpınar
1952 - Aziz Yıldırım
1962 - Ali Güler
1962 - Billur Kalkavan
1971 - Erdil Yaşaroğlu
1975 - Sinan Sümer
1980 - Mustafa Ceceli
1985 - Serkan Şenalp
Bugün doğan yabancı ünlüler:
682 - Ömer bin Abdülaziz
971 - Gazneli Mahmut
1154 - Hautville'li Konstanza
1470 - V. Edward
1667 - James Sobieski
1699 - Jean-Baptiste-Siméon Chardin
1709 - Anne, Kraliyet Prensesi and Orange Prensesi
1738 - Karl Ditters von Dittersdorf
1755 - Marie Antoinette
1766 - Josef Wenzel Radetzky von Radetz
1795 - James Knox Polk
1799 - Titian Peale
1815 - George Boole
1837 - Émile Bayard
1847 - Georges Sorel
1861 - Maurice Blondel
1865 - Warren G. Harding
1877 - III. Ağa Han
1885 - Harlow Shapley
1890 - Moa Martinson
1892 - Alice Brady
1894 - Alexander Lippisch
1906 - Luchino Visconti
1911 - Odisseus Elitis
1913 - Burt Lancaster
1914 - Ray Walston
1917 - Ann Rutherford
1926 - Myer Skoog
1927 - Steve Ditko
1929 - Muhammed Refik Tarar
1929 - Richard E. Taylor
1938 - Pat Buchanan
1939 - Richard Serra
1939 - Sophia
1942 - Stefanie Powers
1944 - Patrice Chéreau
1944 - Keith Emerson
1946 - Alan Jones
1946 - Giuseppe Sinopoli
1949 - Lois McMaster Bujold
1959 - Peter Mullan
1961 - Kathryn Dawn Lang
1963 - Ron McGoveny
1963 - Borut Pahor
1965 - Shahrukh Khan
1966 - David Schwimmer
1972 - Darío Silva
1972 - Samantha Womack
1973 - Marisol Nichols
1974 - Barbara Chiappini
1974 - Nelly
1974 - Prodigy
1980 - Diego Lugano
1980 - Kennedy Bakırcıoğlu
1980 - Kim So-yeon
1981 - Rafael Márquez Lugo
1981 - Katherine Isabelle
1982 - Charles Itandje
1983 - Darren Young
1986 - Andy Rautins
1989 - Stevan Jovetic
1998 - Elkie Chong
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