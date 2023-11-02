2 Kasım hangi burç? 2 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 02.11.2023 - 09:57

Güncelleme: 02.11.2023 - 09:57

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 2 Kasım hangi burç oluyor? 2 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 2 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 2 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

2 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

2 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

2 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1844 - V. Mehmet



1931 - Ulvi Doğan



1941 - Metin Akpınar



1952 - Aziz Yıldırım



1962 - Ali Güler



1962 - Billur Kalkavan



1971 - Erdil Yaşaroğlu



1975 - Sinan Sümer



1980 - Mustafa Ceceli



1985 - Serkan Şenalp



Bugün doğan yabancı ünlüler:

682 - Ömer bin Abdülaziz

971 - Gazneli Mahmut

1154 - Hautville'li Konstanza

1470 - V. Edward

1667 - James Sobieski

1699 - Jean-Baptiste-Siméon Chardin

1709 - Anne, Kraliyet Prensesi and Orange Prensesi

1738 - Karl Ditters von Dittersdorf

1755 - Marie Antoinette

1766 - Josef Wenzel Radetzky von Radetz

1795 - James Knox Polk

1799 - Titian Peale

1815 - George Boole

1837 - Émile Bayard

1847 - Georges Sorel

1861 - Maurice Blondel

1865 - Warren G. Harding

1877 - III. Ağa Han

1885 - Harlow Shapley

1890 - Moa Martinson

1892 - Alice Brady

1894 - Alexander Lippisch

1906 - Luchino Visconti

1911 - Odisseus Elitis

1913 - Burt Lancaster

1914 - Ray Walston

1917 - Ann Rutherford

1926 - Myer Skoog

1927 - Steve Ditko

1929 - Muhammed Refik Tarar

1929 - Richard E. Taylor

1938 - Pat Buchanan

1939 - Richard Serra

1939 - Sophia

1942 - Stefanie Powers

1944 - Patrice Chéreau

1944 - Keith Emerson

1946 - Alan Jones

1946 - Giuseppe Sinopoli

1949 - Lois McMaster Bujold

1959 - Peter Mullan

1961 - Kathryn Dawn Lang

1963 - Ron McGoveny

1963 - Borut Pahor

1965 - Shahrukh Khan

1966 - David Schwimmer

1972 - Darío Silva

1972 - Samantha Womack

1973 - Marisol Nichols

1974 - Barbara Chiappini

1974 - Nelly

1974 - Prodigy

1980 - Diego Lugano

1980 - Kennedy Bakırcıoğlu

1980 - Kim So-yeon

1981 - Rafael Márquez Lugo

1981 - Katherine Isabelle

1982 - Charles Itandje

1983 - Darren Young

1986 - Andy Rautins

1989 - Stevan Jovetic

1998 - Elkie Chong