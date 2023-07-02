2 Temmuz hangi burç? 2 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 02.07.2023 - 10:59

Güncelleme: 02.07.2023 - 10:59

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 2 Temmuz hangi burç oluyor? 2 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 2 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 2 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

2 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

2 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

2 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1942 - Ahmet Türk



1943 - Üstün Akmen



1943 - Kevork Malikyan



1946 - Timur Selçuk



1973 - Çiğdem Vitrinel

1976 - Derya Büyükuncu

1977 - Deniz Barış

1985 - Onur Tuna



Bugün doğan yabancı ünlüler:



419 - III. Valentinianus

1492 - Elizabeth Tudor

1714 - Christoph Willibald Gluck

1820 - Juan N. Méndez

1862 - William Henry Bragg

1876 - Wilhelm Cuno

1877 - Hermann Hesse

1903 - Alec Douglas-Home

1903 - V. Olav

1904 - René Lacoste

1906 - Hans Bethe

1914 - Erich Topp

1916 - Hans-Ulrich Rudel

1922 - Pierre Cardin

1923 - Wislawa Szymborska

1925 - Patrice Lumumba

1929 - İmelda Marcos

1930 - Karl Gerstner

1930 - Carlos Menem

1932 - Vytautas Paukšte

1936 - Ömer Süleyman

1937 - Richard Petty

1939 - Sultan bin Muhammed el Kasımi

1939 - Alexandros Panagoulis

1942 - Vicente Fox

1946 - Richard Axel,

1947 - Larry David

1949 - Hanno Pöschl

1951 - Sylvia Rivera

1952 - Ahmed Uyahya

1957 - Bret Hart

1963 - Rositsa Kirilova

1970 - Yancy Butler

1978 - Jüri Ratas

1979 - Rebecca Mader

1983 - Michelle Branch

1984 - Maarten Martens

1984 - Johnny Weir

1985 - Vlatko İlievski

1985 - Ashley Tisdale

1986 - Lindsay Lohan

1987 - Esteban Granero

1987 - Ruslana Korşunova

1988 - Lee Chung-yong

1989 - Dev

1989 - Alex Morgan

1990 - Roman Lob

1990 - Margot Robbie

1990 - Danny Rose

1992 - Madison Chock

1993 - Vince Staple

1993 - Ieva Zasimauskaite,

1994 - Baba Rahman

1995 - Boli Bolingoli-Mbombo

2001 - Abraham Attah