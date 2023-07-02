Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
2 Temmuz hangi burç? 2 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 2 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 2 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 2 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 2 Temmuz hangi burç oluyor? 2 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 2 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 2 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
2 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
2 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
2 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1942 - Ahmet Türk
1943 - Üstün Akmen
1943 - Kevork Malikyan
1946 - Timur Selçuk
1973 - Çiğdem Vitrinel
1976 - Derya Büyükuncu
1977 - Deniz Barış
1985 - Onur Tuna
Bugün doğan yabancı ünlüler:
419 - III. Valentinianus
1492 - Elizabeth Tudor
1714 - Christoph Willibald Gluck
1820 - Juan N. Méndez
1862 - William Henry Bragg
1876 - Wilhelm Cuno
1877 - Hermann Hesse
1903 - Alec Douglas-Home
1903 - V. Olav
1904 - René Lacoste
1906 - Hans Bethe
1914 - Erich Topp
1916 - Hans-Ulrich Rudel
1922 - Pierre Cardin
1923 - Wislawa Szymborska
1925 - Patrice Lumumba
1929 - İmelda Marcos
1930 - Karl Gerstner
1930 - Carlos Menem
1932 - Vytautas Paukšte
1936 - Ömer Süleyman
1937 - Richard Petty
1939 - Sultan bin Muhammed el Kasımi
1939 - Alexandros Panagoulis
1942 - Vicente Fox
1946 - Richard Axel,
1947 - Larry David
1949 - Hanno Pöschl
1951 - Sylvia Rivera
1952 - Ahmed Uyahya
1957 - Bret Hart
1963 - Rositsa Kirilova
1970 - Yancy Butler
1978 - Jüri Ratas
1979 - Rebecca Mader
1983 - Michelle Branch
1984 - Maarten Martens
1984 - Johnny Weir
1985 - Vlatko İlievski
1985 - Ashley Tisdale
1986 - Lindsay Lohan
1987 - Esteban Granero
1987 - Ruslana Korşunova
1988 - Lee Chung-yong
1989 - Dev
1989 - Alex Morgan
1990 - Roman Lob
1990 - Margot Robbie
1990 - Danny Rose
1992 - Madison Chock
1993 - Vince Staple
1993 - Ieva Zasimauskaite,
1994 - Baba Rahman
1995 - Boli Bolingoli-Mbombo
2001 - Abraham Attah
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