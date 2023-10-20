Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
20 Ekim hangi burç? 20 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 20 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 20 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 20 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 20 Ekim hangi burç oluyor? 20 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 20 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 20 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
20 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
20 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
20 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
BUGÜN DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER
1912 - Ruhi Su
1948 - Melih Gökçek
1962 - Ece Yörenç
1970 - Hüseyin Aygün
1974 - Hasan Yalnızoğlu
1975 - Sevinç Erbulak
1976 - Hasan Karacadağ
1979 - Deniz Doğan
1984 - Kaan Yılmaz
1990 - Ruhi Çenet
BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
1616 - Thomas Bartholin
1632 - Christopher Wren
1677 - Stanislaw Leszczynsk
1711 - Laura Bassi
1740 - Isabelle de Charrière
1784 - Henry John Temple
1819 - Seyyid Ali Muhammed
1854 - Arthur Rimbaud
1859 - John Dewey
1874 - Charles Ives
1882 - Bela Lugosi
1887 - Prens Yasuhiko Asaka
1891 - James Chadwick
1897 - Yi Un
1900 - İsmail el-Ezheri
1907 - Arlene Francis
1917 - Stéphane Hessel
1917 - Jean-Pierre Melville
1920 - Janet Jagan
1925 - Roger Hanin
1927 - Joyce Brothers
1928 - Li Peng
1932 - William Christopher
1937 - Wanda Jackson
1938 - César Isella
1938 - Kathy Kirby
1941 - Philipp Vandenberg
1942 - Christiane Nüsslein-Volhard
1946 - Elfriede Jelinek
1946 - Marko Nikolic
1948 - Piet Hein Donner
1949 - Roger Kitter
1950 - Tom Petty
1950 - William Russ
1951 - Alma Muriel
1951 - Claudio Ranieri
1955 - Aaron Pryor
1955 - Sheldon Whitehouse
1956 - Danny Boyle
1957 - Anouar Brahem
1958 - Scott Hall
1958 - Viggo Mortensen
1961 - Kate Mosse
1961 - Ian Rush
1963 - Julie Payette
1964 – Kamala Harris
1966 - Ebu Musab ez-Zerkavi
1966 - Stefan Raab
1969 - Lambros Papakostas
1970 - Sander Boschker
1971 - Snoop Dogg
1971 - Dannii Minogue
1972 - Brian Schatz
1975 - Eirik Glambek Bøe
1976 - Dan Fogler
1976 - Nicola Legrottaglie
1977 - Sam Witwer
1979 - John Krasinski
1982 - Kristian Bak Nielsen
1983 - Luis Saritama
1983 - Michel Vorm
1984 - Mitch Lucker
1984 - Florent Sinama-Pongolle
1988 - Candice Swanepoel
1989 - Jessica Hannah "Jess" Glynne
1992 - Kseniya Semyonova
1992 - Ferhat Yazgan
1993 - Ana Paula Borgo
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