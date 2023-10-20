20 Ekim hangi burç? 20 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:58

Güncelleme: 20.10.2023 - 09:58

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 20 Ekim hangi burç oluyor? 20 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 20 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 20 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

20 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

20 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

20 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

BUGÜN DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER

1912 - Ruhi Su

1948 - Melih Gökçek

1962 - Ece Yörenç

1970 - Hüseyin Aygün

1974 - Hasan Yalnızoğlu

1975 - Sevinç Erbulak

1976 - Hasan Karacadağ

1979 - Deniz Doğan

1984 - Kaan Yılmaz

1990 - Ruhi Çenet

BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

1616 - Thomas Bartholin

1632 - Christopher Wren

1677 - Stanislaw Leszczynsk

1711 - Laura Bassi

1740 - Isabelle de Charrière

1784 - Henry John Temple

1819 - Seyyid Ali Muhammed

1854 - Arthur Rimbaud

1859 - John Dewey

1874 - Charles Ives

1882 - Bela Lugosi

1887 - Prens Yasuhiko Asaka

1891 - James Chadwick

1897 - Yi Un

1900 - İsmail el-Ezheri

1907 - Arlene Francis

1917 - Stéphane Hessel

1917 - Jean-Pierre Melville

1920 - Janet Jagan

1925 - Roger Hanin

1927 - Joyce Brothers

1928 - Li Peng

1932 - William Christopher

1937 - Wanda Jackson

1938 - César Isella

1938 - Kathy Kirby

1941 - Philipp Vandenberg

1942 - Christiane Nüsslein-Volhard

1946 - Elfriede Jelinek

1946 - Marko Nikolic

1948 - Piet Hein Donner

1949 - Roger Kitter

1950 - Tom Petty

1950 - William Russ

1951 - Alma Muriel

1951 - Claudio Ranieri

1955 - Aaron Pryor

1955 - Sheldon Whitehouse

1956 - Danny Boyle

1957 - Anouar Brahem

1958 - Scott Hall

1958 - Viggo Mortensen

1961 - Kate Mosse

1961 - Ian Rush

1963 - Julie Payette

1964 – Kamala Harris

1966 - Ebu Musab ez-Zerkavi

1966 - Stefan Raab

1969 - Lambros Papakostas

1970 - Sander Boschker

1971 - Snoop Dogg

1971 - Dannii Minogue

1972 - Brian Schatz

1975 - Eirik Glambek Bøe

1976 - Dan Fogler

1976 - Nicola Legrottaglie

1977 - Sam Witwer

1979 - John Krasinski

1982 - Kristian Bak Nielsen

1983 - Luis Saritama

1983 - Michel Vorm

1984 - Mitch Lucker

1984 - Florent Sinama-Pongolle

1988 - Candice Swanepoel

1989 - Jessica Hannah "Jess" Glynne

1992 - Kseniya Semyonova

1992 - Ferhat Yazgan

1993 - Ana Paula Borgo