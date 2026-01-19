20 Ocak hangi burç? 20 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 20 Ocak hangi burç oluyor? 20 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 20 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 20 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
20 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
20 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ
Oğlak burcu, disiplinli yapısı ve güçlü sorumluluk bilinciyle tanınır. Hayata ciddi ve planlı bir bakış açısıyla yaklaşır; hedeflerini uzun vadeli düşünür ve sabırla ilerler. Çalışkanlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı sayesinde zorlu koşullarda bile ayakta kalmayı başarır. Duygularını kolay kolay belli etmez, mesafeli görünebilir ancak güven duyduğunda sadık ve koruyucu bir karakter sergiler. Oğlaklar için başarı, istikrar ve saygınlık hayatın merkezinde yer alır.
20 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1912 - Hulusi Kentmen
1920 - İbrahim Minnetoğlu
1924 - Tekin Akmansoy
1927 - Orhan Elmas
1935 - Güven Sazak
1939 - Feyzi Tuna
1953 - Fahri Kasırga
1954 - Serdar Gücüyener
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1029 - Alp Arslan
1554 - I. Sebastião
1663 - Luca Carlevarij
1716 - III. Carlos
1760 - Ferdinand Bauer
1775 - André-Marie Ampèr
1803 - George Merriam
1804 - Eugène Sue
1805 - Henry B. Metcalf
1806 - Nathaniel Parker Willis
1848 - Aleksandre Kazbegi
1856 - Harriot Eaton Stanton Blatch
1866 - Euclides da Cunha
1873 - Johannes Vilhelm Jensen
1874 - Steve Bloomer
1877 - Raymond Roussel
1878 - Finlay Currie
1896 - George Burns
1920 - Federico Fellini
1930 - Edwin Aldrin
1931 - David Lee
1933 - Gérard Hernandez
1945 - Christopher Martin-Jenkins
1946 - David Lynch
1952 - Paul Stanley
1979 - Choo Ja-hyun
1981 - Owen Hargreaves
1987 - Marco Simoncelli
1993 - Lorenzo Crisetig
1994 - Lucas Piazon
1995 - Joey Bada$$,
1995 - Calum Chambers
2003 - Tayfun Mirzeyev