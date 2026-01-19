20 Ocak hangi burç? 20 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 20 Ocak hangi burç oluyor? 20 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 20 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 20 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

20 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

20 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Oğlak burcu, disiplinli yapısı ve güçlü sorumluluk bilinciyle tanınır. Hayata ciddi ve planlı bir bakış açısıyla yaklaşır; hedeflerini uzun vadeli düşünür ve sabırla ilerler. Çalışkanlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı sayesinde zorlu koşullarda bile ayakta kalmayı başarır. Duygularını kolay kolay belli etmez, mesafeli görünebilir ancak güven duyduğunda sadık ve koruyucu bir karakter sergiler. Oğlaklar için başarı, istikrar ve saygınlık hayatın merkezinde yer alır.

20 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1912 - Hulusi Kentmen

1920 - İbrahim Minnetoğlu

1924 - Tekin Akmansoy

1927 - Orhan Elmas

1935 - Güven Sazak

1939 - Feyzi Tuna

1953 - Fahri Kasırga

1954 - Serdar Gücüyener

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1029 - Alp Arslan

1554 - I. Sebastião

1663 - Luca Carlevarij

1716 - III. Carlos

1760 - Ferdinand Bauer

1775 - André-Marie Ampèr

1803 - George Merriam

1804 - Eugène Sue

1805 - Henry B. Metcalf

1806 - Nathaniel Parker Willis

1848 - Aleksandre Kazbegi

1856 - Harriot Eaton Stanton Blatch

1866 - Euclides da Cunha

1873 - Johannes Vilhelm Jensen

1874 - Steve Bloomer

1877 - Raymond Roussel

1878 - Finlay Currie

1896 - George Burns

1920 - Federico Fellini

1930 - Edwin Aldrin

1931 - David Lee

1933 - Gérard Hernandez

1945 - Christopher Martin-Jenkins

1946 - David Lynch

1952 - Paul Stanley

1979 - Choo Ja-hyun

1981 - Owen Hargreaves

1987 - Marco Simoncelli

1993 - Lorenzo Crisetig

1994 - Lucas Piazon

1995 - Joey Bada$$,

1995 - Calum Chambers

2003 - Tayfun Mirzeyev