20 Temmuz hangi burç? 20 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 20.07.2023 - 09:31

Güncelleme: 20.07.2023 - 09:31

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 20 Temmuz hangi burç oluyor? 20 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 20 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 20 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

20 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

20 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

20 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1901 - Vehbi Koç

1916 - Temel Karamahmut

1938 - Deniz Baykal

1942 - Aysan Sümercan

1964 - Melda Onur

1968 - Hami Mandıralı

1975 - Yusuf Şimşek

1988 - Gazapizm

1993 - Atınç Nukan

1994 - Koray Kaçınoğlu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

MÖ 356 - Büyük İskender

1822 - Gregor Mendel

1864 - Erik Axel Karlfeldt

1897 - Tadeus Reichstein

1919 - Edmund Hillary

1938 - Natalie Wood

1957 - Donna Dixon

1963 - Paula Ivan

1964 - Chris Cornell

1969 - Josh Holloway

1971 - Sandra Oh

1973 - Omar Epps

1975 - Ray Allen

1975 - Judy Greer

1977 - Kiki Musampa

1978 - Willie Solomon

1979 - Miklós Fehér

1980 - Gisele Bündchen

1981 - Hanna Yablonskaya

1988 - Julianne Hough

1989 - Yuliya Gavrilova

1990 - Lars Unnerstall

1991 - Alec Burks

1993 - Steven Adams

1993 - Lucas Digne

1994 - Yushi Mizobuchi

1994 - Maia Shibutani

1996 - Ben Simmons

1999 - Pop Smoke