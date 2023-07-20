Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
20 Temmuz hangi burç? 20 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 20 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 20 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 20 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 20 Temmuz hangi burç oluyor? 20 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 20 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 20 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
20 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
20 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
20 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1901 - Vehbi Koç
1916 - Temel Karamahmut
1938 - Deniz Baykal
1942 - Aysan Sümercan
1964 - Melda Onur
1968 - Hami Mandıralı
1975 - Yusuf Şimşek
1988 - Gazapizm
1993 - Atınç Nukan
1994 - Koray Kaçınoğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
MÖ 356 - Büyük İskender
1822 - Gregor Mendel
1864 - Erik Axel Karlfeldt
1897 - Tadeus Reichstein
1919 - Edmund Hillary
1938 - Natalie Wood
1957 - Donna Dixon
1963 - Paula Ivan
1964 - Chris Cornell
1969 - Josh Holloway
1971 - Sandra Oh
1973 - Omar Epps
1975 - Ray Allen
1975 - Judy Greer
1977 - Kiki Musampa
1978 - Willie Solomon
1979 - Miklós Fehér
1980 - Gisele Bündchen
1981 - Hanna Yablonskaya
1988 - Julianne Hough
1989 - Yuliya Gavrilova
1990 - Lars Unnerstall
1991 - Alec Burks
1993 - Steven Adams
1993 - Lucas Digne
1994 - Yushi Mizobuchi
1994 - Maia Shibutani
1996 - Ben Simmons
1999 - Pop Smoke
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