2026 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Retro kaç gün sürecek? İşte, 2026 retro tarihleri...

İletişim kazaları, teknolojik aksaklıklar ve yanlış anlaşılmaların astrolojide en çok konuşulan dönemlerinden biri olan Merkür retrosu, 2026 yılında da birçok kişinin gündeminde. Peki, 2026 Merkür retrosu ne zaman bitiyor, hangi tarihler arasında gerçekleşecek ve toplam kaç gün sürecek? İşte 2026 yılına ait tüm Merkür retrosu tarihleri ve bu dönemde dikkat edilmesi gerekenler...

2026 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ

1. 26 Şubat – 20 Mart 2026 Merkür Retrosu (Balık Burcunda)

Retro Tarihi: 26 Şubat – 20 Mart 2026

Burç / Element: Balık – Su

Gölge Dönemi: 20 Şubat – 27 Mart

Süre: Yaklaşık 23 gün

2026 yılının ilk Merkür retrosu Balık burcunda gerçekleşecek. Balık burcu sezgiler, hayaller ve bilinçaltıyla ilişkilendirildiği için bu dönemde zihinsel karışıklıklar ve duygusal dalgalanmalar yaşanabilir.

Bu süreçte kişiler gerçek ile hayal arasında kalabilir, yanlış anlaşılmalar artabilir ve iletişimde netlik sağlamak zorlaşabilir. Özellikle önemli kararlar alınırken acele edilmemesi önerilir.

Temel mesaj:

Zihinsel sis ve hayal-gerçek karmaşası ön planda olabilir. Bu dönemde sezgilerinizi dinlemek önemli olsa da somut planlardan kopmamaya dikkat etmek gerekir.

2. 29 Haziran – 23 Temmuz 2026 Merkür Retrosu (Yengeç Burcunda)

Retro Tarihi: 29 Haziran – 23 Temmuz 2026

Burç / Element: Yengeç – Su

Gölge Dönemi: 22 Haziran – 30 Temmuz

Süre: Yaklaşık 24 gün

Yılın ikinci Merkür retrosu Yengeç burcunda gerçekleşecek. Yengeç burcu aile, geçmiş ve duygusal bağlarla ilişkilendirildiği için bu dönemde eski konular tekrar gündeme gelebilir.

Aile içi iletişim, geçmişte yaşanan kırgınlıklar veya duygusal meseleler yeniden konuşulabilir. Bu süreç, aynı zamanda geçmişte çözülemeyen konuları düzeltmek için de fırsat sunabilir.

Temel mesaj:

Aile ilişkileri ve duygusal bağlar ön plana çıkar. Sabırlı olmak ve ani tepkilerden kaçınmak bu dönemi daha sağlıklı atlatmaya yardımcı olabilir.

3. 24 Ekim – 13 Kasım 2026 Merkür Retrosu (Akrep Burcunda)

Retro Tarihi: 24 Ekim – 13 Kasım 2026

Burç / Element: Akrep – Su

Gölge Dönemi: 18 Ekim – 20 Kasım

Süre: Yaklaşık 21 gün

2026 yılının son Merkür retrosu Akrep burcunda yaşanacak. Akrep burcu derin dönüşüm, krizler ve gizli konularla ilişkilidir. Bu nedenle bu dönemde özellikle finansal konular, borçlar, yatırımlar veya ortaklı ilişkiler gündeme gelebilir.

Aynı zamanda içsel yüzleşmelerin yoğunlaşabileceği bir dönem olabilir. İnsanlar geçmişte bastırdıkları duygularla yüzleşebilir ve hayatlarında önemli değişim kararları alabilir.

Temel mesaj:

Finansal konularda dikkatli olmak ve gereksiz risklerden kaçınmak önemlidir. Şüphe ve kontrol isteği yerine dönüşüme açık olmak daha sağlıklı sonuçlar getirebilir.

2026 MERKÜR RETROSU KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılında gerçekleşecek Merkür retrosu dönemlerinin süreleri şu şekildedir:

26 Şubat – 20 Mart: yaklaşık 23 gün

yaklaşık 23 gün 29 Haziran – 23 Temmuz: yaklaşık 24 gün

yaklaşık 24 gün 24 Ekim – 13 Kasım: yaklaşık 21 gün

Toplamda 2026 yılında Merkür retrosu yaklaşık 68 gün boyunca etkili olacaktır. Ayrıca her retro döneminin öncesinde ve sonrasında birkaç hafta sürebilen gölge dönemleri bulunur.

MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Astrolojiye göre Merkür retrosu dönemlerinde bazı konulara daha fazla özen göstermek faydalı olabilir.

Önemli sözleşmeleri dikkatle incelemek

Elektronik cihazlarda veri yedeklemek

Seyahat planlarını önceden kontrol etmek

Yanlış anlaşılmaları önlemek için iletişimde net olmak

Geçmişte yarım kalan işleri tamamlamak

Bu dönem aynı zamanda hayatın bazı alanlarını yeniden gözden geçirmek ve hataları düzeltmek için iyi bir fırsat olarak görülür.