Son dakika... İBB Davası sorusuna yanıt verdi: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'canlı yayın' açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CANLI YAYIN İÇİN KANUN LAZIM"

Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İBB davasına yönelik "canlı yayın" çıkışıyla ilgili, "Davaların canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor. Şu anda mevzuatımızda böyle bir imkan yok. Meclis takdir ederse canlı yayınlanabilir" dedi.

Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" davasının TRT'de canlı yayınlanmasının kanunen mümkün olmadığını, bunun için kanun değişikliği yapılması gerektiğini söyledi.

İSİM VERMEDEN İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Gürlek, "Mahkeme salonları siyaset arenası değildir. Mahkemede sadece yargılama yapılır. Hakim, savcı hitap ederken 'sanık Ali', 'sanık Veli', 'sanık Ekrem' diye hitap eder" dedi.

"MAHKEME SALONLARI SİYASET ARENASI DEĞİLDİR"

Akın Gürlek şunları ifade etti:

"Şu an mevzuatımızda canlı yayınlamasına imkan yok ama kanun değişirse meclis bu konuda takdir verirse canlı yayınlanabilir. O konuda zaten şu an yargılama süreci devam ediyor biliyorsunuz. 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Şunu söylemek istiyorum. Mahkeme salonları siyaset arenası değildir. Burada siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır. Burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir. Herkes sanık statüsündedir. Hukuki olarak sanık tabiri bu yüzden kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim savcı hitap ederken Sanık Ali, Sanık Mehmet, Sanık Ekrem diye hitap eder. Belediye başkanım, Sayın müdürüm, bilmem ne diye hitap etmez. Bunu ayrıştırmamız lazım. Anayasamıza göre mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar. Yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez. Bunun altını çizmek gerekiyor."

"MAHKEME, SİYASİ MUHABBETLERDEN ETKİLENMEZ"

"Kesinlikle burada 'selamlama konuşması' yapmak, 'önce ben konuşması yapmak' yoktur. Usul vardır. Usule göre her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme tarafından belirlenmiştir. Oradaki şahıs, sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır. Onun haricinde avukatlar söz alabilirler, usuli tartışmalarla ilgili elbette avukatlar söz isteyebilirler. Mahkeme de usuli tartışmalarla ilgili önce taraflara söz verebilirler.

Ama burada kesinlikle selamlama konuşması yapmak, gelenlere hoş geldin demek bu değildir, bu yakışmaz. Bizim yargımıza da yakışmaz mahkemenin düzenine de yakışmaz. Mahkemenin düzenine karar verme yetkisi heyet başkanına, mahkeme başkanına aittir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Mahkeme salonlarını yıpratmamamız lazım. Orada sadece yargılama yapılması gerekir. Orada siyasi şov yapmaya müsaade edilmez. Ben de ağır ceza başkanlığı yaptım. Çok önemli davalara bakmak nasip oldu. Kesinlikle hiçbir mahkeme bundan etkilenmez. Söylemlerden de etkilenmez. Siyasi muhabbetlerden etkilenmez. Mahkeme dosyadaki delillere göre, maddi delillere göre vicdani kanat göre karar verir."

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, yargılamanın başladığı gün selamlama konuşması yapmak istemiş ancak mahkeme başkanı bu talebe olumlu yanıt vermemişti.