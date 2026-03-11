Son dakika... Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Özel Kalem Müdürü gözaltında!

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet” iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "belediyede gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı" iddiaları üzerine çalışma başlattı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında ekipler belediye binasında arama yaptı. Bazı ihale ve alımların incelendiği öğrenildi.

ÖZEL KALEM GÖZALTINDA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan gözaltına alındı. Uyan ile birlikte bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı belirtildi.

"VAHAP SEÇER İLE İLGİSİ YOK"

KOM ekiplerince sürdürülen operasyonun Başkan Vahap Seçer ile bağlantısının olmadığı öğrenildi. Seçer ile ilgili bir gözaltı kararı bulunmuyor.