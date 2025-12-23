2026 yılı astrolojik öngörüler: Yeni yılda Yengeç burcunu neler bekliyor?

YENGEÇ BURCU

2026, Yengeçler için aile, ev ve duygusal güven yılı olacak. Kariyer alanında değişiklikler söz konusu olsa da uzun vadeli planlara odaklanmak avantaj sağlayacak. Finansal anlamda ani harcamalardan kaçınmak, tasarruf ve birikime yönelmek önemli. Aşk hayatında ise romantizm ve bağlılık ön planda. Mevcut ilişkiler derinleşebilir, evlilik kararı veya ortak yaşam planları gündeme gelebilir. Bekâr Yengeçler için yılın ikinci yarısı yeni başlangıçlar sunuyor. Sağlık açısından ruhsal dengeyi korumak ve stres yönetimi kritik olacak.