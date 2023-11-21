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21 Kasım hangi burç? 21 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 21 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:46
21 Kasım hangi burç? 21 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 21 Kasım hangi burç oluyor? 21 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 21 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 21 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR? 

21 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

21 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1914 - Nusret Hasan Fişek

1926 - Şükran Güngör

1936 - Ergün Arıkdal

1941 - İdil Biret

1952 - Alper Görmüş

1966 - İsmail Aydın

1969 - Süleyman Soylu

1975 - Zeynep Türkeş

1979 - Alihan Kuriş

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1694 - François Voltaire

1710 - Paolo Renier

1740 - Charlotte Baden

1768 - Friedrich Schleiermacher

1834 - Hetty Green

1840 - Victoria

1852 - Francisco Tárrega

1854 - XV. Benedictus

1870 - Alexander Berkman

1883 - William Frederick Lamb

1898 - René Magritte

1899 - Jobyna Ralston

1902 - Isaac Bashevis Singer

1919 - Jacques Sénard

1924 - Christopher Tolkien

1925 - Lila Garrett

1935 - Fairuz

1944 - Harold Ramis

1945 - Goldie Hawn

1947 - Andrew Davis

1961 - Alexander Siddig

1965 - Björk

1970 - Andrej Benedejcic

1975 - Erlend Oye

1979 - Vincenzo Iaquinta

1985 - Carly Rae Jepsen

1985 - Jesus Navas

1989 - Will Buckley

1989 - Dárvin Chávez

1991 - Almaz Ayana

1994 - Saúl Niguez


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