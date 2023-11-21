Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
21 Kasım hangi burç? 21 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 21 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 21 Kasım hangi burç oluyor? 21 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 21 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 21 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
21 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
21 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
21 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1914 - Nusret Hasan Fişek
1926 - Şükran Güngör
1936 - Ergün Arıkdal
1941 - İdil Biret
1952 - Alper Görmüş
1966 - İsmail Aydın
1969 - Süleyman Soylu
1975 - Zeynep Türkeş
1979 - Alihan Kuriş
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1694 - François Voltaire
1710 - Paolo Renier
1740 - Charlotte Baden
1768 - Friedrich Schleiermacher
1834 - Hetty Green
1840 - Victoria
1852 - Francisco Tárrega
1854 - XV. Benedictus
1870 - Alexander Berkman
1883 - William Frederick Lamb
1898 - René Magritte
1899 - Jobyna Ralston
1902 - Isaac Bashevis Singer
1919 - Jacques Sénard
1924 - Christopher Tolkien
1925 - Lila Garrett
1935 - Fairuz
1944 - Harold Ramis
1945 - Goldie Hawn
1947 - Andrew Davis
1961 - Alexander Siddig
1965 - Björk
1970 - Andrej Benedejcic
1975 - Erlend Oye
1979 - Vincenzo Iaquinta
1985 - Carly Rae Jepsen
1985 - Jesus Navas
1989 - Will Buckley
1989 - Dárvin Chávez
1991 - Almaz Ayana
1994 - Saúl Niguez
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