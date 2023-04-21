21 Nisan hangi burç? 21 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 21.04.2023 - 11:38

Güncelleme: 21.04.2023 - 11:38

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 21 Nisan hangi burç oluyor? 21 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 21 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 21 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

21 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.

21 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

1911 - Kemal Satır



1913 - Sami Ayanoğlu



1913 - Şevket Rado



1922 - Nazım Kıbrısî



1923 - Bahaeddin Ögel



1955 - Murathan Mungan



1959 - Ayşe Sucu



1961 - Ulvi Arı

1963 - Behzat Uygur

1971 - Nebil Sayın

1990 - Tunay Torun



1994 - Erten Ersu



Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1488 - Ulrich von Hutten,

1555 - Ludovico Carracci

1652 - Michel Rolle

1671 - John Law

1774 - Jean-Baptiste Biot

1790 - Manuel Blanco Encalada

1816 - Charlotte Brontë

1828 - Hippolyte Taine

1837 - Fredrik Bajer

1838 - John Muir

1864 - Max Weber

1870 - Edwin S. Porter

1882 - Percy Williams Bridgman

1889 - Paul Karrer

1889 - Efrem Zimbalist

1903 - Luis Saslavsky

1904 - Odilo Globocnik

1912 - Marcel Camus

1915 - Anthony Quinn

1919 - Licio Gelli

1926 - II. Elizabeth

1928 - Andrew Walls

1930 - Silvana Mangano

1930 - Jack Taylor

1932 - Elaine May

1932 - Angela Mortime

1935 - Charles Grodin

1941 - Ryan O'Neal

1943 - Philippe Séguin

1947 - Barbara Park

1947 - Iggy Pop

1949 - Patti LuPone

1951 - Tony Danza

1952 - Cheryl Gillan

1954 - James Morrison

1955 - Kris Kelmi

1957 - Hervé Le Tellier

1958 - Andie MacDowel

1959 - Robert Smith

1979 - James McAvoy

1979 - Tobias Linderoth

1983 - Marco Donadel

1988 - Robert Patrick "Robbie" Amel

1992 - Botond Baráth

1992 - Deng Linlin

1992 - Francisco Román Alarcón Suárez











