Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
21 Nisan hangi burç? 21 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 21 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 21 Nisan hangi burç oluyor? 21 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 21 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 21 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
21 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
21 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.
21 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
1911 - Kemal Satır
1913 - Sami Ayanoğlu
1913 - Şevket Rado
1922 - Nazım Kıbrısî
1923 - Bahaeddin Ögel
1955 - Murathan Mungan
1959 - Ayşe Sucu
1961 - Ulvi Arı
1963 - Behzat Uygur
1971 - Nebil Sayın
1990 - Tunay Torun
1994 - Erten Ersu
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1488 - Ulrich von Hutten,
1555 - Ludovico Carracci
1652 - Michel Rolle
1671 - John Law
1774 - Jean-Baptiste Biot
1790 - Manuel Blanco Encalada
1816 - Charlotte Brontë
1828 - Hippolyte Taine
1837 - Fredrik Bajer
1838 - John Muir
1864 - Max Weber
1870 - Edwin S. Porter
1882 - Percy Williams Bridgman
1889 - Paul Karrer
1889 - Efrem Zimbalist
1903 - Luis Saslavsky
1904 - Odilo Globocnik
1912 - Marcel Camus
1915 - Anthony Quinn
1919 - Licio Gelli
1926 - II. Elizabeth
1928 - Andrew Walls
1930 - Silvana Mangano
1930 - Jack Taylor
1932 - Elaine May
1932 - Angela Mortime
1935 - Charles Grodin
1941 - Ryan O'Neal
1943 - Philippe Séguin
1947 - Barbara Park
1947 - Iggy Pop
1949 - Patti LuPone
1951 - Tony Danza
1952 - Cheryl Gillan
1954 - James Morrison
1955 - Kris Kelmi
1957 - Hervé Le Tellier
1958 - Andie MacDowel
1959 - Robert Smith
1979 - James McAvoy
1979 - Tobias Linderoth
1983 - Marco Donadel
1988 - Robert Patrick "Robbie" Amel
1992 - Botond Baráth
1992 - Deng Linlin
1992 - Francisco Román Alarcón Suárez
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