Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

21 Nisan hangi burç? 21 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 21 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2023 - 11:38
21 Nisan hangi burç? 21 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Abone Ol google-news

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir.  Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 21 Nisan hangi burç oluyor? 21 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 21 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 21 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR? 

21 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.

21 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

1911 - Kemal Satır

1913 - Sami Ayanoğlu

1913 - Şevket Rado

1922 - Nazım Kıbrısî

1923 - Bahaeddin Ögel

1955 - Murathan Mungan

1959 - Ayşe Sucu

1961 - Ulvi Arı

1963 - Behzat Uygur

1971 - Nebil Sayın

1990 - Tunay Torun

1994 - Erten Ersu

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1488 - Ulrich von Hutten,

1555 - Ludovico Carracci

1652 - Michel Rolle

1671 - John Law

1774 - Jean-Baptiste Biot

1790 - Manuel Blanco Encalada

1816 - Charlotte Brontë

1828 - Hippolyte Taine

1837 - Fredrik Bajer

1838 - John Muir

1864 - Max Weber

1870 - Edwin S. Porter

1882 - Percy Williams Bridgman

1889 - Paul Karrer

1889 - Efrem Zimbalist

1903 - Luis Saslavsky

1904 - Odilo Globocnik

1912 - Marcel Camus

1915 - Anthony Quinn

1919 - Licio Gelli

1926 - II. Elizabeth

1928 - Andrew Walls

1930 - Silvana Mangano

1930 - Jack Taylor

1932 - Elaine May

1932 - Angela Mortime

1935 - Charles Grodin

1941 - Ryan O'Neal

1943 - Philippe Séguin

1947 - Barbara Park

1947 - Iggy Pop

1949 - Patti LuPone

1951 - Tony Danza

1952 - Cheryl Gillan

1954 - James Morrison

1955 - Kris Kelmi

1957 - Hervé Le Tellier

1958 - Andie MacDowel

1959 - Robert Smith

1979 - James McAvoy

1979 - Tobias Linderoth

1983 - Marco Donadel

1988 - Robert Patrick "Robbie" Amel

1992 - Botond Baráth

1992 - Deng Linlin

1992 - Francisco Román Alarcón Suárez 





burç Astroloji 21 nisan

İlgili Haberler

Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Cuma Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Cuma Boğa Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 19 Nisan Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 19 Nisan Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Salı Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Salı Boğa Burcu Yorumu

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler