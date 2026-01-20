21 Ocak hangi burç? 21 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 21 Ocak hangi burç oluyor? 21 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 21 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 21 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

21 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

KOVA BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Kova burcu, özgürlüğüne düşkün yapısı ve sıra dışı düşünce tarzıyla tanınır. Yenilikçi, bağımsız ve entelektüel bir karaktere sahiptir; kalıplara sığmaktan hoşlanmaz. Sosyal adalet, insanlık ve toplumsal konular Kova burcu için büyük önem taşır. Duygularını derin yaşasa da çoğu zaman mantığını ön planda tutar ve mesafeli bir duruş sergileyebilir. Farklı bakış açıları ve özgün fikirleriyle bulunduğu ortama her zaman ayrı bir renk katar.

21 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1892 - Şerif Muhittin Targan

1933 - Ahmet Oktay, Türk şair

1936 - Mithat Düden Camicioğlu

1938 - Yıldırım Gürses

1943 - Dinçer Çekmez

1942 - Tuncer Sevi

1949 - Ümit Aktan

1958 - Enver Ercan

1962 - Aysun Kocatepe

1963 - Mehmet Akarca

1966 - Tuna Orhan

1976 - Serdar Orçin

1984 - Can Arat

1989 - Doğuş Balbay

Bugün doğan yabancı ünlüler:

63 - Claudia Augusta

1848 - Henri Duparc

1874 - René-Louis Baire

1878 - Egon Friedell

1885 - Seishiro Itagaki

1887 - Georges Vézina

1912 - Konrad Emil Bloch

1922 - Telly Savalas

1924 - Benny Hill

1924 - Şefika Ahundova

1942 - Edwin Starr

1965 - Robert Del Naja

1978 - Madita

1985 - Aura Dione

1986 - Javi López

1986 - Sushant Singh Rajput

1988 - Ashton Eaton

1988 - Vanessa Hessler

1996 - Marco Asensio

1997 - Jeremy Shada