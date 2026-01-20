21 Ocak hangi burç? 21 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 21 Ocak hangi burç oluyor? 21 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 21 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 21 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
21 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
21 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
KOVA BURCUNUN ÖZELLİKLERİ
Kova burcu, özgürlüğüne düşkün yapısı ve sıra dışı düşünce tarzıyla tanınır. Yenilikçi, bağımsız ve entelektüel bir karaktere sahiptir; kalıplara sığmaktan hoşlanmaz. Sosyal adalet, insanlık ve toplumsal konular Kova burcu için büyük önem taşır. Duygularını derin yaşasa da çoğu zaman mantığını ön planda tutar ve mesafeli bir duruş sergileyebilir. Farklı bakış açıları ve özgün fikirleriyle bulunduğu ortama her zaman ayrı bir renk katar.
21 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1892 - Şerif Muhittin Targan
1933 - Ahmet Oktay, Türk şair
1936 - Mithat Düden Camicioğlu
1938 - Yıldırım Gürses
1943 - Dinçer Çekmez
1942 - Tuncer Sevi
1949 - Ümit Aktan
1958 - Enver Ercan
1962 - Aysun Kocatepe
1963 - Mehmet Akarca
1966 - Tuna Orhan
1976 - Serdar Orçin
1984 - Can Arat
1989 - Doğuş Balbay
Bugün doğan yabancı ünlüler:
63 - Claudia Augusta
1848 - Henri Duparc
1874 - René-Louis Baire
1878 - Egon Friedell
1885 - Seishiro Itagaki
1887 - Georges Vézina
1912 - Konrad Emil Bloch
1922 - Telly Savalas
1924 - Benny Hill
1924 - Şefika Ahundova
1942 - Edwin Starr
1965 - Robert Del Naja
1978 - Madita
1985 - Aura Dione
1986 - Javi López
1986 - Sushant Singh Rajput
1988 - Ashton Eaton
1988 - Vanessa Hessler
1996 - Marco Asensio
1997 - Jeremy Shada