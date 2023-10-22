Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
22 Ekim hangi burç? 22 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 22 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 22 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 22 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 22 Ekim hangi burç oluyor? 22 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 22 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 22 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
22 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
22 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
BUGÜN DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER
1916 - İlhan Arakon
1941 - Ahmet Mete Işıkara
1980 - Şahan Gökbakar
1982 - Alican Yücesoy
1985 - Hadise
1988 - Aykut Demir
1991 - Sibel Şişman
BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
1197 - Juntoku
1592 - Gustav Horn
1688 - Nadir Şah
1783 - Constantine Samuel Rafinesque
1811 - Franz Liszt
1844 - Sarah Bernhardt
1870 - İvan Bunin
1873 - Gustaf John Ramstedt
1881 - Clinton Davisson
1885 - Stanislaw Kot
1887 - John Reed
1896 - José Leitão de Barros
1898 - Dámaso Alonso
1903 - George Wells Beadle
1904 - Constance Bennett
1904 - Saúl Calandra
1905 - Karl Guthe Jansky
1913 - Robert Capa
1913 - Bao Dai
1917 - Joan Fontaine
1919 - Doris Lessing
1920 - Timothy Leary
1921 - Georges Brassens
1923 - Bert Trautmann
1925 - Slater Martin
1925 - Robert Rauschenberg
1929 - Lev Yaşin
1930 - Estela de Carlotto
1930 - José Guardiola
1937 - Manos Loïzos
1938 - Derek Jacobi
1938 - Christopher Lloyd
1939 - Joaquim Chissano
1941 - Charles Keating
1942 - Annette Funicello
1943 - Catherine Coulson
1943 - Catherine Deneuve
1943 - Seif Sharif Hamad
1945 - Leslie West
1946 - Godfrey Chitalu
1947 - Deepak Chopra
1949 - Arsène Wenger
1950 - Donald Ramotar
1952 - Jeff Goldblum
1962 - Bob Odenkirk
1963 - Brian Boitano
1963 - Norm Fisher
1964 - Drazen Petrovic
1966 - Valeria Golino
1967 - Rita Guerra
1967 - Ulrike Maier
1967 - Carlos Mencía
1968 - Shaggy
1969 - Spike Jonze
1970 - Winston Bogarde
1971 - Amanda Coetzer
1973 - Andrés Palop
1973 - Ichiro Suzuki
1975 - Jesse Tyler Ferguson
1975 - Míchel Salgado
1976 - Laidback Luke
1979 - Deivid
1979 - Doni
1982 - Mark Renshaw
1984 - Aleks Maric
1984 - Anca Pop
1986 - ?tefan Radu
1986 - Akihiro Sato
1987 - Tiki Gelana
1987 - Donny Montell
1992 - Sofia Vassilieva
1993 - Haralambos Likoyannis
1995 - Saidy Janko
1996 - B.I
1998 - Roddy Ricch
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