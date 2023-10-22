22 Ekim hangi burç? 22 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 22.10.2023 - 09:57

Güncelleme: 22.10.2023 - 09:57

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 22 Ekim hangi burç oluyor? 22 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 22 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 22 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

22 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

22 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

BUGÜN DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER

1916 - İlhan Arakon



1941 - Ahmet Mete Işıkara



1980 - Şahan Gökbakar



1982 - Alican Yücesoy



1985 - Hadise



1988 - Aykut Demir

1991 - Sibel Şişman

BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

1197 - Juntoku

1592 - Gustav Horn

1688 - Nadir Şah

1783 - Constantine Samuel Rafinesque

1811 - Franz Liszt

1844 - Sarah Bernhardt

1870 - İvan Bunin

1873 - Gustaf John Ramstedt

1881 - Clinton Davisson

1885 - Stanislaw Kot

1887 - John Reed

1896 - José Leitão de Barros

1898 - Dámaso Alonso

1903 - George Wells Beadle

1904 - Constance Bennett

1904 - Saúl Calandra

1905 - Karl Guthe Jansky

1913 - Robert Capa

1913 - Bao Dai

1917 - Joan Fontaine

1919 - Doris Lessing

1920 - Timothy Leary

1921 - Georges Brassens

1923 - Bert Trautmann

1925 - Slater Martin

1925 - Robert Rauschenberg

1929 - Lev Yaşin

1930 - Estela de Carlotto

1930 - José Guardiola

1937 - Manos Loïzos

1938 - Derek Jacobi

1938 - Christopher Lloyd

1939 - Joaquim Chissano

1941 - Charles Keating

1942 - Annette Funicello

1943 - Catherine Coulson

1943 - Catherine Deneuve

1943 - Seif Sharif Hamad

1945 - Leslie West

1946 - Godfrey Chitalu

1947 - Deepak Chopra

1949 - Arsène Wenger

1950 - Donald Ramotar

1952 - Jeff Goldblum

1962 - Bob Odenkirk

1963 - Brian Boitano

1963 - Norm Fisher

1964 - Drazen Petrovic

1966 - Valeria Golino

1967 - Rita Guerra

1967 - Ulrike Maier

1967 - Carlos Mencía

1968 - Shaggy

1969 - Spike Jonze

1970 - Winston Bogarde

1971 - Amanda Coetzer

1973 - Andrés Palop

1973 - Ichiro Suzuki

1975 - Jesse Tyler Ferguson

1975 - Míchel Salgado

1976 - Laidback Luke

1979 - Deivid

1979 - Doni

1982 - Mark Renshaw

1984 - Aleks Maric

1984 - Anca Pop

1986 - ?tefan Radu

1986 - Akihiro Sato

1987 - Tiki Gelana

1987 - Donny Montell

1992 - Sofia Vassilieva

1993 - Haralambos Likoyannis

1995 - Saidy Janko

1996 - B.I

1998 - Roddy Ricch