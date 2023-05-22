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22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 22 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 22 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 22 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 09:30
22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 22 Mayıs hangi burç oluyor? 22 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 22 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 22 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

22 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR? 

22 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.

22 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1895 - Agop Dilâçar

1895 - Nahid Sırrı Örik

1901 - Mehmet Emin Buğra

1933 - Gül Gülgün

1940 - Ergün Uçucu

1970 - Ayberk Pekcan

1995 - Nazlıcan Ölçek

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1770 - Elizabeth

1907 - Laurence Olivier

1912 - Herbert Brown

1942 - Peter Bongartz

1946 - George Best

1976 - Daniel Erlandsson

1978 - Ginnifer Goodwin

1984 - Didier Ya Konan

1985 - Tranquillo Barnetta

1987 - Novak Dokovic

1987 - Arturo Vidal

1991 - Joel Obi

1994 - Joseph Attamah

1994 - Athena Manukyan


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