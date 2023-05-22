Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 22 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 22 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 22 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 22 Mayıs hangi burç oluyor? 22 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 22 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 22 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
22 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.
22 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1895 - Agop Dilâçar
1895 - Nahid Sırrı Örik
1901 - Mehmet Emin Buğra
1933 - Gül Gülgün
1940 - Ergün Uçucu
1970 - Ayberk Pekcan
1995 - Nazlıcan Ölçek
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1770 - Elizabeth
1907 - Laurence Olivier
1912 - Herbert Brown
1942 - Peter Bongartz
1946 - George Best
1976 - Daniel Erlandsson
1978 - Ginnifer Goodwin
1984 - Didier Ya Konan
1985 - Tranquillo Barnetta
1987 - Novak Dokovic
1987 - Arturo Vidal
1991 - Joel Obi
1994 - Joseph Attamah
1994 - Athena Manukyan
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