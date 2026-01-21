22 Ocak hangi burç? 22 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 22 Ocak hangi burç oluyor? 22 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 22 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 22 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

22 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

KOVA BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Kova burcu, özgürlüğüne düşkün yapısı ve sıra dışı düşünce tarzıyla tanınır. Yenilikçi, bağımsız ve entelektüel bir karaktere sahiptir; kalıplara sığmaktan hoşlanmaz. Sosyal adalet, insanlık ve toplumsal konular Kova burcu için büyük önem taşır. Duygularını derin yaşasa da çoğu zaman mantığını ön planda tutar ve mesafeli bir duruş sergileyebilir. Farklı bakış açıları ve özgün fikirleriyle bulunduğu ortama her zaman ayrı bir renk katar.

22 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1902 - Selahattin Pınar

1915 - Ertuğrul Bilda

1932 - Günseli Başar

1933 - Kaya Gürel

1933 - Sezai Karakoç

1941 - İbrahim Arıkan

1946 - Cihan Ünal

1950 - Mustafa Irgat

1952 - Mustafa Oğuz Demiralp

1956 - Fadıl Akgündüz

1956 - Şükrü Halûk Akalın

1958 - Filiz Koçali

1961 - Yavuz Çuhacı

1967 - Şanver Göymen

1969 - Durdu Mehmet Kastal

1970 - Aydın Ünal

1973 - Olgun Aydın Peker

1975 - Kenan Çoban

1979 - Özge Uzun

1982 - Okan Koç

1982 - Sedef Avcı

1984 - Josef Çınar

1985 - Yasemin Ergene

1988 - Abdullah Karmil

1992 - Ensar Baykan

1996 - Ramazan Civelek

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1440 - III. İvan (Büyük İvan)

1561 - Sir Francis Bacon

1572 - John Donne

1573 - Sebastiaen Vrancx

1592 - Pierre Gassendi

1645 - William Kidd

1729 - Gotthold Ephraim Lessing

1788 - George Gordon Byron

1816 - Catherine Wolfe Bruce

1849 - August Strindberg

1875 - D.W. Griffith

1879 - Francis Picabia

1890 - Grigori Landsberg

1891 - Antonio Gramsci

1891 - Franz Alexander

1893 - Conrad Veidt

1900 - Ernst Busch

1906 - Robert E. Howard

1907 - Dixie Dean

1931 - Sam Cooke,

1932 - Piper Laurie

1940 - John Hurt

1953 - Jim Jarmusch

1953 - Mitsuo Kato

1956 - Peter Pilz

1959 - Linda Blair

1959 - Robert McDonald

1960 - Michael Hutchence

1962 - Peter Lohmeyer

1962 - Sirus Kayıkran

1965 - Diane Lane

1965 - Steven Adler

1966 - Thorsten Kaye

1968 - Alain Sutter

1968 - Frank Leboeuf

1969 - Olivia d'Abo

1970 - Fan Zhiyi

1971 - Sandra Speichert

1972 - Gabriel Macht

1977 - Hidetoshi Nakata

1978 - Ernani Pereira

1978 - Jorge Martín Núñez

1979 - Cassio Lincoln

1979 - Michael Yano

1979 - Svein Oddvar Moen

1980 - Jonathan Woodgate

1981 - Ben Moody

1981 - Beverley Mitchell

1981 - Ibrahima Sonko

1981 - Rudy Riou

1982 - Fabricio Coloccini

1982 - Paula Pequeno

1982 - Peter Jehle

1983 - Marcelo

1988 - Alberto Frison

1988 - Errick McCollum,

1988 - Francesco Renzetti

1988 - Marcel Schmelzer

1988 - Nick Palatas

1992 - Benjamin Jeannot

1998 - Silentó