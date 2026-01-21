22 Ocak hangi burç? 22 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 22 Ocak hangi burç oluyor? 22 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 22 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 22 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
22 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
KOVA BURCUNUN ÖZELLİKLERİ
Kova burcu, özgürlüğüne düşkün yapısı ve sıra dışı düşünce tarzıyla tanınır. Yenilikçi, bağımsız ve entelektüel bir karaktere sahiptir; kalıplara sığmaktan hoşlanmaz. Sosyal adalet, insanlık ve toplumsal konular Kova burcu için büyük önem taşır. Duygularını derin yaşasa da çoğu zaman mantığını ön planda tutar ve mesafeli bir duruş sergileyebilir. Farklı bakış açıları ve özgün fikirleriyle bulunduğu ortama her zaman ayrı bir renk katar.
22 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1902 - Selahattin Pınar
1915 - Ertuğrul Bilda
1932 - Günseli Başar
1933 - Kaya Gürel
1933 - Sezai Karakoç
1941 - İbrahim Arıkan
1946 - Cihan Ünal
1950 - Mustafa Irgat
1952 - Mustafa Oğuz Demiralp
1956 - Fadıl Akgündüz
1956 - Şükrü Halûk Akalın
1958 - Filiz Koçali
1961 - Yavuz Çuhacı
1967 - Şanver Göymen
1969 - Durdu Mehmet Kastal
1970 - Aydın Ünal
1973 - Olgun Aydın Peker
1975 - Kenan Çoban
1979 - Özge Uzun
1982 - Okan Koç
1982 - Sedef Avcı
1984 - Josef Çınar
1985 - Yasemin Ergene
1988 - Abdullah Karmil
1992 - Ensar Baykan
1996 - Ramazan Civelek
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1440 - III. İvan (Büyük İvan)
1561 - Sir Francis Bacon
1572 - John Donne
1573 - Sebastiaen Vrancx
1592 - Pierre Gassendi
1645 - William Kidd
1729 - Gotthold Ephraim Lessing
1788 - George Gordon Byron
1816 - Catherine Wolfe Bruce
1849 - August Strindberg
1875 - D.W. Griffith
1879 - Francis Picabia
1890 - Grigori Landsberg
1891 - Antonio Gramsci
1891 - Franz Alexander
1893 - Conrad Veidt
1900 - Ernst Busch
1906 - Robert E. Howard
1907 - Dixie Dean
1931 - Sam Cooke,
1932 - Piper Laurie
1940 - John Hurt
1953 - Jim Jarmusch
1953 - Mitsuo Kato
1956 - Peter Pilz
1959 - Linda Blair
1959 - Robert McDonald
1960 - Michael Hutchence
1962 - Peter Lohmeyer
1962 - Sirus Kayıkran
1965 - Diane Lane
1965 - Steven Adler
1966 - Thorsten Kaye
1968 - Alain Sutter
1968 - Frank Leboeuf
1969 - Olivia d'Abo
1970 - Fan Zhiyi
1971 - Sandra Speichert
1972 - Gabriel Macht
1977 - Hidetoshi Nakata
1978 - Ernani Pereira
1978 - Jorge Martín Núñez
1979 - Cassio Lincoln
1979 - Michael Yano
1979 - Svein Oddvar Moen
1980 - Jonathan Woodgate
1981 - Ben Moody
1981 - Beverley Mitchell
1981 - Ibrahima Sonko
1981 - Rudy Riou
1982 - Fabricio Coloccini
1982 - Paula Pequeno
1982 - Peter Jehle
1983 - Marcelo
1988 - Alberto Frison
1988 - Errick McCollum,
1988 - Francesco Renzetti
1988 - Marcel Schmelzer
1988 - Nick Palatas
1992 - Benjamin Jeannot
1998 - Silentó