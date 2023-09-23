23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 23.09.2023 - 10:17

Güncelleme: 23.09.2023 - 10:17

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 23 Eylül hangi burç oluyor? 23 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 23 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 23 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

23 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

23 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

23 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1882 - Ali Fuat Cebesoy

1930 - Çelik Gülersoy

1955 - Cem Boyner

1976 - Zuhal Topal

1983 - Kolera

1985 - Ali Yörenç

1986 - Emre Aktaş

1989 - Hira Tekindor

1990 - Çağatay Ulusoy

1992 - Oğuzhan Özyakup

BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

MÖ 63 - Augustus

1215 - Kubilay Han

1713 - VI. Fernando

1740 - Go-Sakuramachi

1771 - Kokaku

1791 - Johann Franz Enck

1819 - Hippolyte Fizeau

1838 - Victoria Woodhull

1852 - William Stewart Halsted

1861 - Robert Bosch

1869 - Mary Mallon

1880 - John Boyd Orr

1883 - Grigori Zinoviyev

1889 - Walter Lippmann

1890 - Friedrich Paulu

1897 - Paul Delvaux

1901 - Jaroslav Seifert

1915 - Clifford Shull

1916 - Aldo Moro

1920 - Mickey Rooney

1926 - John Coltrane

1931 - Fayina Petryakova

1938 - Romy Schneider

1940 - Michel Temer

1943 - Julio Iglesias

1946 - Bernard Maris

1947 - Mary Kay Place

1949 - Bruce Springsteen

1950 - George Garzone

1951 - Carlos Holmes Trujillo

1953 - Abdurrauf bin Azize

1956 - Paolo Rossi

1957 - Rosalind Chao

1958 - Larry Mize

1959 - Jason Alexander

1960 - Luis Moya

1961 - İbrahim Hatemikiya

1962 - Cosimo Fusco

1963 - Anne-Marie Cadieux

1964 - Clayton Blackmore

1967 - Chris Wilder

1968 - Michelle Thomas

1969 - Patrick Fiori

1971 - Hafız Hafeezur Rehman

1972 - Jermaine Mauldin Dupri

1973 - Toshihiro Hattori

1974 - Layzie Bone

1975 - Walid Regragui

1977 - Rachael Yamagata

1978 - Anthony Mackie

1979 - Ricky Davis

Fábio Simplício

1980 - Şahin İmranov

1981 - Robert Doornbos

1982 - Aina Clotet

1984 - Diogo Valente

1987 - Yu Kobayashi

1988 - Juan Martín del Potro

1989 - Brandon Jennings

1991 - Akhmed Bataev

1993 - Sarah Hildebrandt

1994 - Yerry Mina

1995 - Jack Aitken