Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 23 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 23 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 23 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 23 Eylül hangi burç oluyor? 23 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 23 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 23 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
23 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
23 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
23 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1882 - Ali Fuat Cebesoy
1930 - Çelik Gülersoy
1955 - Cem Boyner
1976 - Zuhal Topal
1983 - Kolera
1985 - Ali Yörenç
1986 - Emre Aktaş
1989 - Hira Tekindor
1990 - Çağatay Ulusoy
1992 - Oğuzhan Özyakup
BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
MÖ 63 - Augustus
1215 - Kubilay Han
1713 - VI. Fernando
1740 - Go-Sakuramachi
1771 - Kokaku
1791 - Johann Franz Enck
1819 - Hippolyte Fizeau
1838 - Victoria Woodhull
1852 - William Stewart Halsted
1861 - Robert Bosch
1869 - Mary Mallon
1880 - John Boyd Orr
1883 - Grigori Zinoviyev
1889 - Walter Lippmann
1890 - Friedrich Paulu
1897 - Paul Delvaux
1901 - Jaroslav Seifert
1915 - Clifford Shull
1916 - Aldo Moro
1920 - Mickey Rooney
1926 - John Coltrane
1931 - Fayina Petryakova
1938 - Romy Schneider
1940 - Michel Temer
1943 - Julio Iglesias
1946 - Bernard Maris
1947 - Mary Kay Place
1949 - Bruce Springsteen
1950 - George Garzone
1951 - Carlos Holmes Trujillo
1953 - Abdurrauf bin Azize
1956 - Paolo Rossi
1957 - Rosalind Chao
1958 - Larry Mize
1959 - Jason Alexander
1960 - Luis Moya
1961 - İbrahim Hatemikiya
1962 - Cosimo Fusco
1963 - Anne-Marie Cadieux
1964 - Clayton Blackmore
1967 - Chris Wilder
1968 - Michelle Thomas
1969 - Patrick Fiori
1971 - Hafız Hafeezur Rehman
1972 - Jermaine Mauldin Dupri
1973 - Toshihiro Hattori
1974 - Layzie Bone
1975 - Walid Regragui
1977 - Rachael Yamagata
1978 - Anthony Mackie
1979 - Ricky Davis
Fábio Simplício
1980 - Şahin İmranov
1981 - Robert Doornbos
1982 - Aina Clotet
1984 - Diogo Valente
1987 - Yu Kobayashi
1988 - Juan Martín del Potro
1989 - Brandon Jennings
1991 - Akhmed Bataev
1993 - Sarah Hildebrandt
1994 - Yerry Mina
1995 - Jack Aitken
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