23 Haziran hangi burç? 23 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:43

Güncelleme: 23.06.2023 - 10:43

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 23 Haziran hangi burç oluyor? 23 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 23 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 23 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

23 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

23 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

23 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:



1901 - Ahmet Hamdi Tanpınar

1908 - Nadir Nadi Abalıoğlu

1977 - Gülhan

1985 - Cem Dinç

1980 - Sibel Arslan

Bugün doğan yabancı ünlüler:



MÖ 47 - Caesarion

1668 - Giambattista Vico

1772 - Cristóbal Mendoza

1796 - Franz Berwald

1879 - Hüda Şaravi

1889 - Anna Akhmatova

1894 - Alfred Kinsey

1894 - VIII. Edward

1897 - Winifred Wagner

1900 - Anna İvanovna Boltunova

1906 - Wolfgang Koeppen

1907 - James Meade

1910 - Jean Anouilh

1910 - Gordon B. Hinckley

1912 - Alan Turing

1913 - William P. Rogers

1916 - Ernst Wilimowski

1916 - Irene Worth

1919 - Muhammed Budiaf

1924 - Osman Bayezid Osmanoğlu

1926 - Baron Lawson Soulsby

1927 - Bob Fosse

1927 - John Habgood

1929 - June Carter Cash

1930 - Annasif Døhlen

1930 - Donn F. Eisele

1931 - Joachim Calmeyer

1931 - Ola Ullsten

1934 - Virbhadra Singh

1935 - Keith Burkinshaw

1936 - Richard Bach

1936 - Kostas Simitis

1937 - Martti Ahtisaari

1940 - Wilma Rudolph

1942 - Hannes Wader

1943 - Vint Cerf

1945 - John Garang

1947 - Bryan Brown

1951 - Alex Asmasoebrata

1953 - Armen Sarkisyan

1955 - Glenn Danzig

1955 - Jean Tigana

1957 - Frances McDormand

1960 - Fadil Vokrri

1964 - Joss Whedon

1969 - Ahinoam Nini

1970 - Yann Tiersen

1971 - Nona Fernández

1972 - Selma Blair

1972 - Zinedine Zidane

1975 - Sibusiso Zuma

1976 - Paola Suárez

1976 - Emmanuelle Vaugie

1976 - Patrick Vieir

1977 - Miguel Ángel Angulo

1977 - Hayden Foxe

1977 - Jason Mraz

1978 - Memphis Bleek

1978 - Leandro Firmino

1978 - Jan Hakon Erichsen

1980 - David Andersen

1980 - Melissa Rauch

1980 - Francesca Schiavone

1981 - Antony Costa

1983 - José Rojas

1984 - Duffy

1984 - Levern Spencer

1986 - Mariano

1987 - Alessia Filippi

1992 - Nampalys Mendy

1994 - HoYeon Jung

João Pedro Gomes Camacho

Roger Martínez