Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
23 Haziran hangi burç? 23 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 23 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 23 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 23 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 23 Haziran hangi burç oluyor? 23 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 23 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 23 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
23 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
23 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
23 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1901 - Ahmet Hamdi Tanpınar
1908 - Nadir Nadi Abalıoğlu
1977 - Gülhan
1985 - Cem Dinç
1980 - Sibel Arslan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
MÖ 47 - Caesarion
1668 - Giambattista Vico
1772 - Cristóbal Mendoza
1796 - Franz Berwald
1879 - Hüda Şaravi
1889 - Anna Akhmatova
1894 - Alfred Kinsey
1894 - VIII. Edward
1897 - Winifred Wagner
1900 - Anna İvanovna Boltunova
1906 - Wolfgang Koeppen
1907 - James Meade
1910 - Jean Anouilh
1910 - Gordon B. Hinckley
1912 - Alan Turing
1913 - William P. Rogers
1916 - Ernst Wilimowski
1916 - Irene Worth
1919 - Muhammed Budiaf
1924 - Osman Bayezid Osmanoğlu
1926 - Baron Lawson Soulsby
1927 - Bob Fosse
1927 - John Habgood
1929 - June Carter Cash
1930 - Annasif Døhlen
1930 - Donn F. Eisele
1931 - Joachim Calmeyer
1931 - Ola Ullsten
1934 - Virbhadra Singh
1935 - Keith Burkinshaw
1936 - Richard Bach
1936 - Kostas Simitis
1937 - Martti Ahtisaari
1940 - Wilma Rudolph
1942 - Hannes Wader
1943 - Vint Cerf
1945 - John Garang
1947 - Bryan Brown
1951 - Alex Asmasoebrata
1953 - Armen Sarkisyan
1955 - Glenn Danzig
1955 - Jean Tigana
1957 - Frances McDormand
1960 - Fadil Vokrri
1964 - Joss Whedon
1969 - Ahinoam Nini
1970 - Yann Tiersen
1971 - Nona Fernández
1972 - Selma Blair
1972 - Zinedine Zidane
1975 - Sibusiso Zuma
1976 - Paola Suárez
1976 - Emmanuelle Vaugie
1976 - Patrick Vieir
1977 - Miguel Ángel Angulo
1977 - Hayden Foxe
1977 - Jason Mraz
1978 - Memphis Bleek
1978 - Leandro Firmino
1978 - Jan Hakon Erichsen
1980 - David Andersen
1980 - Melissa Rauch
1980 - Francesca Schiavone
1981 - Antony Costa
1983 - José Rojas
1984 - Duffy
1984 - Levern Spencer
1986 - Mariano
1987 - Alessia Filippi
1992 - Nampalys Mendy
1994 - HoYeon Jung
João Pedro Gomes Camacho
Roger Martínez
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