Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, plansız programsız davranmanız her şeyi gözünüzde büyütmenize sebep oluyor. Sorumsuz değil, kararsızsınız. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Küçük de olsa bir yerden başlayın. O kadar da zor olmadığını göreceksiniz.
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