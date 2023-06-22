Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Cuma Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 22 Haziran 2023 - 17:30

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, plansız programsız davranmanız her şeyi gözünüzde büyütmenize sebep oluyor. Sorumsuz değil, kararsızsınız. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Küçük de olsa bir yerden başlayın. O kadar da zor olmadığını göreceksiniz.