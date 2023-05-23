23 Mayıs hangi burç? 23 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 23.05.2023 - 10:34

Güncelleme: 23.05.2023 - 11:22

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 23 Mayıs hangi burç oluyor? 23 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 23 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 23 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

23 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

23 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.

23 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

23 Mayıs'ta doğan Türk ünlüler

1826 - Âdile Sultan

1897 - Hafız Burhan

1952 - Hayati Yazıcı

1955 - Mansur Yavaş

1964 - Ali İsmet Öztürk

1971 - İlker Aksum

1972 - Burak Hakkı

1972 - Selim Yuhay

1977 - Şinasi Yurtsever

1984 - Ushan Çakır

1986 - Caner Özyurtlu

1988 - Merve Oflaz

1996 - Çağlar Söyüncü

23 Mayıs'ta doğan yabancı ünlüler

359 - Gratianus

1052 - I. Philippe

1100 - Qinzong

1707 - Carl Linnaeus

1734 - Franz Anton Mesmer

1741 - Andrea Luchesi

1790 - Jules Dumont d'Urville

1794 - Ignaz Moscheles

1800 - Rómulo Díaz de la Vega

1810 - Margaret Fuller

1848 - Otto Lilienthal

1865 - Epitácio Pessoa

1883 - Douglas Fairbanks

1887 - Thoralf Skolem

1891 - Pär Lagerkvist

1892 - Rafael Moreno Aranzadi

1908 - John Bardeen

1908 - Max Abramovitz

1910 - Scatman Crothers

1917 - Edward Lorenz

1921 - Grigori Çuhray

1926 - Desmond Carrington

1931 - Michael Lonsdale

1933 - Joan Collins

1934 - Robert Moog

1937 - Jorge Martínez Boero

1947 - Michael Porter

1951 - Anatoli Karpov

1952 - Anne-Marie David

1956 - Dominique Barella

1957 - Jimmy McShane

1960 - Linden Ashby

1964 - Ruth Metzler

1965 - Tom Tykwer

1967 - Phil Selway

1971 - Laurel Holloman

1972 - Rubens Barrichello

1972 - Stephanie Japp

1974 - Jewel

1976 - Ricardinho

1977 - İlya Kulik

1980 - Lane Garrison

1982 - Malene Mortensen

1983 - Heidi Range

1984 - Hugo Almeida

1985 - Nicky Adler

1985 - Sekou Cissé

1985 - Sebastián Fernández

1985 - Ross Wallac

1986 - Natálya Anderle

1986 - Ryan Coogler

1986 - Gabriel Özkan

1986 - Alex Renfroe

1988 - Courtney Fortson

1988 - Angelo Ogbonna

1988 - Lorenzo De Silvestri

1989 - Liza Helder

1989 - Ezequiel Schelotto

1989 - Jeffery Taylor

1990 - Ricardo dos Santos

1991 - Nadine Ames

1991 - Lena Meyer-Landrut

1991 - Ryo Nagai

1991 - Marko Šcepovic

1991 - Hebert Silva Santos

1993 - Guillermo Fernández Hierr

1993 - Muhammed es-Sayari

1994 - Durgam İsmail

1995 - Younés Kaabouni

1996 - Emmanuel Boateng

1997 - Joe Gomez

2000 - Greta Bohacek

2000 - Jaxson Hayes