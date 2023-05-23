Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
23 Mayıs hangi burç? 23 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 23 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 23 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 23 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 23 Mayıs hangi burç oluyor? 23 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 23 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 23 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
23 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
23 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.
23 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
23 Mayıs'ta doğan Türk ünlüler
1826 - Âdile Sultan
1897 - Hafız Burhan
1952 - Hayati Yazıcı
1955 - Mansur Yavaş
1964 - Ali İsmet Öztürk
1971 - İlker Aksum
1972 - Burak Hakkı
1972 - Selim Yuhay
1977 - Şinasi Yurtsever
1984 - Ushan Çakır
1986 - Caner Özyurtlu
1988 - Merve Oflaz
1996 - Çağlar Söyüncü
23 Mayıs'ta doğan yabancı ünlüler
359 - Gratianus
1052 - I. Philippe
1100 - Qinzong
1707 - Carl Linnaeus
1734 - Franz Anton Mesmer
1741 - Andrea Luchesi
1790 - Jules Dumont d'Urville
1794 - Ignaz Moscheles
1800 - Rómulo Díaz de la Vega
1810 - Margaret Fuller
1848 - Otto Lilienthal
1865 - Epitácio Pessoa
1883 - Douglas Fairbanks
1887 - Thoralf Skolem
1891 - Pär Lagerkvist
1892 - Rafael Moreno Aranzadi
1908 - John Bardeen
1908 - Max Abramovitz
1910 - Scatman Crothers
1917 - Edward Lorenz
1921 - Grigori Çuhray
1926 - Desmond Carrington
1931 - Michael Lonsdale
1933 - Joan Collins
1934 - Robert Moog
1937 - Jorge Martínez Boero
1947 - Michael Porter
1951 - Anatoli Karpov
1952 - Anne-Marie David
1956 - Dominique Barella
1957 - Jimmy McShane
1960 - Linden Ashby
1964 - Ruth Metzler
1965 - Tom Tykwer
1967 - Phil Selway
1971 - Laurel Holloman
1972 - Rubens Barrichello
1972 - Stephanie Japp
1974 - Jewel
1976 - Ricardinho
1977 - İlya Kulik
1980 - Lane Garrison
1982 - Malene Mortensen
1983 - Heidi Range
1984 - Hugo Almeida
1985 - Nicky Adler
1985 - Sekou Cissé
1985 - Sebastián Fernández
1985 - Ross Wallac
1986 - Natálya Anderle
1986 - Ryan Coogler
1986 - Gabriel Özkan
1986 - Alex Renfroe
1988 - Courtney Fortson
1988 - Angelo Ogbonna
1988 - Lorenzo De Silvestri
1989 - Liza Helder
1989 - Ezequiel Schelotto
1989 - Jeffery Taylor
1990 - Ricardo dos Santos
1991 - Nadine Ames
1991 - Lena Meyer-Landrut
1991 - Ryo Nagai
1991 - Marko Šcepovic
1991 - Hebert Silva Santos
1993 - Guillermo Fernández Hierr
1993 - Muhammed es-Sayari
1994 - Durgam İsmail
1995 - Younés Kaabouni
1996 - Emmanuel Boateng
1997 - Joe Gomez
2000 - Greta Bohacek
2000 - Jaxson Hayes
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