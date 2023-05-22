Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, özel hayatınız ve iş hayatınız arasında denge kurmanız gerekiyor. Üzerinizdeki sorumlulukları atmanız biraz zor olsa da işleri hafifletmek başarınızı arttıracak. Daha verimli olabileceğiniz yeni kararlar almalısınız.
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