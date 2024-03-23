24 Mart Pazar günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 24 Mart Pazar burç yorumları

Yayınlanma: 23.03.2024 - 16:17

Güncelleme: 23.03.2024 - 16:17

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Hayata karşı dik duruşunuz bugün kendini biraz stresli konulara bırakabilir. Kendinizi bırakmayın. Krizler gelip geçici.. Parasal konular gündeminizde olsa da asıl konu öz değer duygunuz. Kendi değerinizi kendiniz belirleyin. İnsanların sizin hakkınızdaki fikirlerini ölçüt almayın.

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Dış görünüşünüzle ilgili yapmak istediğiniz değişiklikler için bugün adım atabilirsiniz. Aradığınız güven ihtiyacını dış etkenlerde aramanız kısa vadede mutluluk verse de gerçek bir çözüm olmadığını görmeniz gerekiyor. Bugün maddi planlamalar ve kendinizi garantiye alacak iş görüşmeleri yapabilirsiniz.

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sağlığınızla alakalı uzun zamandır ihmal ettiğiniz konular bugün kendini açıkça hissettirebilir. İş yerinizde yaşadığınız sorunlarla alakalı belirsizlikleri netliğe kavuşturma isteğiniz bugün sonuç bulmayabilir. Sorunu dışarda aramak zaman kaybettiriyor. Kendinize dönmek çözüm olacaktır.

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi sağlamlaştırmak kendinizi iyi hissetmenize sebep olacak. Bugün sağlam ve kalıcı ilişkilerin temelleri atabileceğiniz bir gün. Geleceğinize dair kalıcı planlar yapabilir ve bunları hayata geçirmek için sorumluluk alabilirsiniz. Yalnız olmadığınızı hissedeceksiniz.

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

İş hayatınızda kendinizi göstermek için verdiğiniz çaba bugün ruhen yorgun hissettirebilir. Şeker, tansiyon ve kalp sorunlarınız varsa strese bağlı olarak tetiklenebilir, dikkat edin. Aile büyükleriyle gerilim yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizi kabul ettirmeye çalışmayın. İnatçılığınız en çok da size zarar veriyor.

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Parasal konular ve kariyer hayatınızla alakalı en verimli olduğunuz günlerdesiniz. Uzun zamandır beklediğiniz para elinize geçebilir. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün pozitif gelişmeler var. Yoğun iş temponuza ara verme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçlere her geçen gün bir yenisi ekleniyormuş gibi hissetseniz de çok yakında feraha kavuşacaksınız. Uyumlu ve adaletli tavırlarınızı biraz dengelerseniz daha kıymetli olacaksınız. Parasal konularda yeni teklifler alabilirsiniz. İki düşünüp bir hareket edin.

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İçinden çıkılmaz bir hal alan sorunlarınız siz kafanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz ama çözüm basit; çözemiyorsanız vazgeçin. Sizi ilerletmeyen ve enerjinizi aşağıya çeken ne varsa kopabildiğiniz takdirde yepyeni bir dünyaya adım atacaksınız.

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Uzun zamandır zihninizde dönüp duran rutin yaşamınızda değişiklik yapma isteği bugün artık tamamen su yüzüne çıkabilir. Beklentilerinizi daha dengede tutarsanız istediğiniz gibi bir düzene geçebileceksiniz. Sağlığınızla alakalı yeni kararlar almak zorundasınız. Harekete geçin.

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Ekonomik durumunuzu daha sağlam bir zemine oturtmak istiyorsanız bugün harika bir gün. Önemli görüşmeler yapabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Bugün alacağınız kararların sorumluluklarınızı arttıracağını bilerek hareket edin. Sevdiklerinizi kaybetmek istemiyorsanız özel hayatınıza az da olsa zaman ayırın.

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Ailevi konularda üzerini kapattığınız konuların yeniden gündeme gelmesi enerjinizi fazlasıyla düşürüyor. Çözmeden ilerleyemezsiniz. Çabalarınız boşmuş gibi hissetseniz de aslında siz yanlış yerlere çaba harcıyorsunuz. Asıl sorunu görmekten ve yüzleşmekten kaçmayın.

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Son zamanlarda güzel arkadaşlık ilişkileri kurmuş olabilirsiniz. Bu anlamda kendinizi şanslı hissediyorsunuz. Geçmişte yaptığınız hataları telafi etmek adına mevcut ilişkileriniz size müthiş bir fırsat sağlıyor. Arkadaşlarınızın değerini bilin. Duygularınızla mantığınızı dengelediğinizde ilişkileriniz daha uzun vadeli olacak.