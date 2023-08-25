Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
25 Ağustos hangi burç? 25 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 25 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 25 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 25 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 25 Ağustos hangi burç oluyor? 25 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 25 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
25 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
25 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
25 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1931 - Mustafa Kayabek
1950 - Ayhan Sicimoğlu
1972 - Gülben Ergen
1972 - Tuncay Güne
1973 - Fatih Akın
1974 - Ege Göktuna
1979 - Şebnem Bozoklu
1981 - Seçkin Özdemir
1987 - Seray Altay
1990 - Aras Bulut İynemli
1993 - Büşra Develi
1994 - Cenk Şeker
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1530 - IV. İvan, Rus Çarı
1744 - Johann Gottfried Herder
1767 - Louis de Saint-Just
1785 - Adam Wilhelm Moltke
1786 - I. Ludwig
1793 - Martin Rathke
1819 - Allan Pinkerton
1837 - Bret Harte
1841 - Emil Theodor Kocher
1845 - II. Ludwig
1850 - Charles Robert Richet
1862 - Louis Barthou
1882 - Seán T. O'Kelly
1898 - Helmut Hasse
1900 - Hans Adolf Krebs
1905 - Faustina Kowalska
1911 - Võ Nguyên Giáp
1912 - Erich Honecker
1913 - Walt Kelly
1916 - Frederick Chapman Robbins
1916 - Van Johnson
1918 - Leonard Bernstein
1919 - George Corley Wallace
1921 - Monty Hall
1923 - Álvaro Mutis
1928 - Kayo Dottley
1928 - Herbert Kroemer
1929 - Bernard Dorin
1929 - Salleh Abas
1930 - Sean Connery
1933 - Tom Skerritt
1934 - Haşimi Rafsancani
1936 - Hugh Hudson
1938 - David Canary
1938 - Frederick Forsyth
1940 - Wilhelm von Homburg
1941 - Ali Eşref Dervişyan
1944 - Jacques Demers
1944 - Pat Martino
1949 - Martin Amis
1949 - John Savage
1951 - Rob Halford
1952 - Kurban Berdiyev
1954 - Elvis Costello
1956 - Takeshi Okada
1958 - Tim Burton
1961 - Billy Ray Cyrus
1961 - Joanne Whalley
1962 - Vivian Campbell
1962 - Teslime Nesrin
1963 - Miro Cerar
1966 - Derek Sherinian
1967 - Giovanni Perricelli
1967 - Mireya Luis
1967 - Jeff Tweedy
1968 - Rafet El Roman
1969 - Esin Moralıoğlu
1970 - Claudia Schiffer
1976 - Alexander Skarsgård
1977 - Jonathan Togo,
1979 - Hüseyin el-Casmi
1979 - Marlon Harewood
1981 - Rachel Bilson
1987 - Blake Lively
1987 - Amy Macdonald
1989 - Hiram Mier
1991 - Luke Ayling
1992 - Ricardo Rodríguez
1995 - Shinnosuke Hatanaka
1996 - Rikiya Uehara,
1998 - China Anne McClain
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