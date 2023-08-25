25 Ağustos hangi burç? 25 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 25.08.2023 - 12:36

Güncelleme: 25.08.2023 - 12:36

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 25 Ağustos hangi burç oluyor? 25 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 25 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

25 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

25 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:



1931 - Mustafa Kayabek

1950 - Ayhan Sicimoğlu

1972 - Gülben Ergen

1972 - Tuncay Güne

1973 - Fatih Akın

1974 - Ege Göktuna

1979 - Şebnem Bozoklu

1981 - Seçkin Özdemir

1987 - Seray Altay

1990 - Aras Bulut İynemli

1993 - Büşra Develi

1994 - Cenk Şeker

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1530 - IV. İvan, Rus Çarı

1744 - Johann Gottfried Herder

1767 - Louis de Saint-Just

1785 - Adam Wilhelm Moltke

1786 - I. Ludwig

1793 - Martin Rathke

1819 - Allan Pinkerton

1837 - Bret Harte

1841 - Emil Theodor Kocher

1845 - II. Ludwig

1850 - Charles Robert Richet

1862 - Louis Barthou

1882 - Seán T. O'Kelly

1898 - Helmut Hasse

1900 - Hans Adolf Krebs

1905 - Faustina Kowalska

1911 - Võ Nguyên Giáp

1912 - Erich Honecker

1913 - Walt Kelly

1916 - Frederick Chapman Robbins

1916 - Van Johnson

1918 - Leonard Bernstein

1919 - George Corley Wallace

1921 - Monty Hall

1923 - Álvaro Mutis

1928 - Kayo Dottley

1928 - Herbert Kroemer

1929 - Bernard Dorin

1929 - Salleh Abas

1930 - Sean Connery

1933 - Tom Skerritt

1934 - Haşimi Rafsancani

1936 - Hugh Hudson

1938 - David Canary

1938 - Frederick Forsyth

1940 - Wilhelm von Homburg

1941 - Ali Eşref Dervişyan

1944 - Jacques Demers

1944 - Pat Martino

1949 - Martin Amis

1949 - John Savage

1951 - Rob Halford

1952 - Kurban Berdiyev

1954 - Elvis Costello

1956 - Takeshi Okada

1958 - Tim Burton

1961 - Billy Ray Cyrus

1961 - Joanne Whalley

1962 - Vivian Campbell

1962 - Teslime Nesrin

1963 - Miro Cerar

1966 - Derek Sherinian

1967 - Giovanni Perricelli

1967 - Mireya Luis

1967 - Jeff Tweedy

1968 - Rafet El Roman

1969 - Esin Moralıoğlu

1970 - Claudia Schiffer

1976 - Alexander Skarsgård

1977 - Jonathan Togo,

1979 - Hüseyin el-Casmi

1979 - Marlon Harewood

1981 - Rachel Bilson

1987 - Blake Lively

1987 - Amy Macdonald

1989 - Hiram Mier

1991 - Luke Ayling

1992 - Ricardo Rodríguez

1995 - Shinnosuke Hatanaka

1996 - Rikiya Uehara,

1998 - China Anne McClain



