Deprem mi oldu? 25 Ağustos 2023 son depremler! Dün gece nerede, ne zaman deprem oldu?
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde peş peşe süren depremler korkutuyor. Deprem mi oldu? 25 Ağustos 2023 son depremler! Dün gece nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan Malatya’da artçı depremler sürüyor. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık 7.7 Elbistan 7.6’lık ve 27 Şubat tarihinde 5.6’lık Yeşilyurt merkezli depremlerle sarsılan Malatya son haftalarda peş peşe yaşanan 4 ve 5 üzerindeki depremlerle sallanmaya devam ediyor.
Son olarak Yeşilyurt merkezli 5.0 büyüklüğündeki depremle sarsılan kentte, vatandaşlar depremle yatıp kalkerken, depremlerin merkez üssü Yeşilyurt’ta ise endişeli bekleyiş sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07,22’de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
25 AĞUSTOS SON DEPREMLER
2023.08.25 09:51:37 -.- 2.1 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.08.25 09:48:36 -.- 1.3 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
2023.08.25 09:12:06 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2023.08.25 09:09:56 -.- 1.9 -.- YAYTAS-YENISEHIR (DIYARBAKIR)
2023.08.25 08:40:31 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.08.25 08:26:03 -.- 2.3 -.- KARAHAMZALI-BALA (ANKARA)
2023.08.25 08:17:04 -.- 2.1 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.08.25 08:13:48 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.08.25 08:00:09 -.- 3.0 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.25 07:45:33 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.25 07:41:42 -.- 2.6 -.- KAYAPINAR-ULAS (SIVAS)
2023.08.25 07:35:33 -.- 0.7 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
2023.08.25 07:22:35 -.- 3.5 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.25 07:20:43 -.- 2.4 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)
2023.08.25 07:13:14 -.- 3.0 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.25 06:59:18 -.- 1.8 -.- UZERLIK-(DENIZLI)
2023.08.25 06:36:35 1.7 -.- ARMUTALAN-(BALIKESIR)
2023.08.25 06:33:05 2.2 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.25 06:29:33 -.- 2.1 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.25 06:28:42 -.- 2.1 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.25 06:14:09 -.- 0.8 -.- DENIZLI
2023.08.25 05:55:42 -.- 2.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.08.25 05:45:33 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.08.25 05:22:20 -.- 1.3 -.- KUMKISIK-(DENIZLI)
2023.08.25 05:21:00 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2023.08.25 05:16:07 -.- 2.1 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.25 04:47:42 -.- 1.9 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
2023.08.25 04:37:00 -.- 2.3 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
2023.08.25 04:36:28 -.- 1.5 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2023.08.25 03:53:55 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.25 03:38:00 -.- 1.5 -.- YENIKOY-OTLUKBELI (ERZINCAN)
2023.08.25 03:28:31 -.- 1.4 -.- FARASLI-SULAKYURT (KIRIKKALE)
2023.08.25 03:06:36 -.- 1.7 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.08.25 03:04:19 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2023.08.25 02:58:35 -.- 1.6 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA)
2023.08.25 02:52:26 -.- 1.3 -.- OSMANKOY-CIVRIL (DENIZLI)
2023.08.25 02:50:27 -.- 1.4 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)
2023.08.25 02:47:01 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2023.08.25 02:41:28 -.- 2.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.25 02:36:07 -.- 1.9 -.- YAYIKLI-KURTALAN (SIIRT)
2023.08.25 02:35:01 -.- 1.9 -.- YUREKTASI-IMRANLI (SIVAS)
2023.08.25 02:18:41 - -1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.25 02:16:42 1.7 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.25 02:08:31 1.1 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
2023.08.25 02:02:23 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.08.25 01:51:28 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.08.25 01:50:16 1.5 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.25 01:47:55 -.- 1.6 -.- CAKIRKAYA-PULUMUR (TUNCELI)
2023.08.25 01:44:34 -.- 2.0 -.- GOKCELI-ADAKLI (BINGOL)
2023.08.25 01:38:39 -.- 1.2 -.- CELTIKCI-(DENIZLI)
2023.08.25 01:31:37 -.- 1.4 -.- TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA)
2023.08.25 01:29:19 -.- 1.8 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
2023.08.25 01:22:57 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2023.08.25 01:04:35 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2023.08.25 01:02:33 -.- 2.1 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2023.08.25 01:00:05 -.- 1.9 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.25 00:55:31 -.- 1.8 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.25 00:24:23 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.08.25 00:22:20 -.- 1.7 -.- KALEMLI-(MANISA)
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