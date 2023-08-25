25 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 25.08.2023 - 08:25

Güncelleme: 25.08.2023 - 08:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre; Türkiye'nin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli Ordu'nun iç kesimleri, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı buutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 29°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu'nun iç kesimleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık