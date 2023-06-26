Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
26 Haziran hangi burç? 26 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 26 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 26 Haziran hangi burç oluyor? 26 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 26 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 26 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
26 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
26 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
26 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1942 - Candan Tarhan
1956 - Kemal Ermetin
1974 - Ceylan
1985 - Gözde Sonsırma
1994 - Selin Genç
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
MÖ 12 - Agrippa Postumus
1892 - Pearl S. Buck
1914 - Şapur Bahtiyar
1937 - Robert Coleman Richardson
1947 - Gulbeddin Hikmetyar
1968 - Paolo Maldini
1983 - Felipe Melo
1984 - Raymond Felton
1984 - Deron Williams
1987 - Samir Nasri
1992 - Joel Campbell
2005 - Alexia
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı?'
- Yavuz Bingöl 8 kişinin katıldığı konserini iptal etti
- Nusret Gökçe'den Dünya Kupası itirafı!
- Düğünde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
- DEVA'dan 'ortak grup' modeline ret
- Marmaris'te bulunan cesetle ilgili yeni gelişme
- Komşuda kritik seçim: Miçotakis önde bitirdi
- Rus televizyonu Wagner isyanı sırasında havyar belgeseli
- Fahrettin Koca'dan 'Özkan Uğur' açıklaması
- 'Taş mı yiyelim' sözü gerçek oldu!