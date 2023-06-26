26 Haziran hangi burç? 26 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 26.06.2023 - 09:20

Güncelleme: 26.06.2023 - 09:20

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 26 Haziran hangi burç oluyor? 26 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 26 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 26 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

26 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

26 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

26 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1942 - Candan Tarhan

1956 - Kemal Ermetin

1974 - Ceylan

1985 - Gözde Sonsırma

1994 - Selin Genç

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

MÖ 12 - Agrippa Postumus

1892 - Pearl S. Buck

1914 - Şapur Bahtiyar

1937 - Robert Coleman Richardson

1947 - Gulbeddin Hikmetyar

1968 - Paolo Maldini

1983 - Felipe Melo

1984 - Raymond Felton

1984 - Deron Williams

1987 - Samir Nasri

1992 - Joel Campbell

2005 - Alexia