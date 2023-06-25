Günlük Burç Yorumları: 26 Haziran Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 25 Haziran 2023 - 17:30

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkileriniz biraz krizli sevgili boğalar. Güvendiğiniz dağlara karlar yağabilir. Maddi konularda beklentileriniz karşılanmayabilir. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz. Yeni anlaşmalar yaparken her şeyi doğru anladığınızdan emin olun.