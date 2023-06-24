Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
24 Haziran hangi burç? 24 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 24 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 24 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 24 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 24 Haziran hangi burç oluyor? 24 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 24 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 24 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
24 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
24 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
24 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1973 - Onur Ünlü
1974 - Sinan Şamil Sam
1962 - Gökhan Hotamışlıgil
1964 - Can Doğan
1964 - Serap Aksoy
1871 - Tokadîzâde Şekib Bey
1941 - Erkin Koray
1955 - Sadi Güven
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1314 - Philippa
1519 - Théodore de Bèze
1532 - Robert Dudley
1542 - Haçlı Yuhanna
1687 - Johann Albrecht Bengel
1703 - Jean-Baptiste de Boyer
1788 - Silvio Pellico
1806 - Julius von Leypold
1842 - Ambrose Bierce
1852 - Victor Adler
1883 - Victor Francis Hess
1890 - Milunka Savic
1895 - Jack Dempsey
1895 - Robert von Ranke Graves
1900 - Raphael Lemkin
1905 - Georgia Hale
1906 - Pierre Fournier
1911 - Ernesto Sabato
1912 - Mary Wesley
1915 - Norman Cousins
1917 - César Boutteville
1921 - Gerhard Sommer
1923 - Cesare Romiti
1924 - Kurt Furgler
1930 - Claude Chabrol
1934 - Ferdinand Biwersi
1935 - Juan Bautista Agüero
1938 - Ebulfez Elçibey
1938 - Lawrence Block
1939 - Samed Behrengi
1941 - Julia Kristiva
1942 - Mick Fleetwood
1942 - Colin Groves
1942 - Michele Lee
1942 - Eduardo Frei Ruiz-Tagle
1944 - Jeff Beck
1947 - Peter Weller
1947 - Clarissa Dickson Wright,
1949 - John Illsey
1950 - Nancy Allen
1950 - Jan Kulczyk
1951 - Charles Sturridge
1953 - William Moerne
1953 - Garry Shide
1957 - Angela Roy
1958 - John Tortorella
1960 - Siedah Garrett
1961 - Iain Glen
1962 - Christine Neubauer
1966 - Adrienne Shelly
1967 - Richard Kruspe
1968 - Boris Gelfand
1969 - Sissel Kyrkjebø
1970 - Glenn Medeiros
1972 - Robbie McEwen
1973 - Alexander Beyer
1977 - Francine Jordi
1978 - Luis García Sanz
1978 - Pantelis Kafes
1978 - Shunsuke Nakamura
1978 - Juan Román Riquelme
1978 - Emppu Vuorinen
1979 - Petra Nemcová
1980 - Cicinho
1980 - Minka Kelly
1982 - Joanna Kulig
1982 - Kevin Nolan
1984 - J. J. Redick
1985 - Diego Alves
1986 - Harrison Afful
1986 - Solange Knowles
1987 - LiSA
1987 - Lionel Messi
1988 - Micah Richards
1990 - Richard Sukuta-Pasu
1992 - David Alaba
1992 - Isaac Kiese Thelin
1994 - Nicole Muñoz
1996 - Duki, Arjantinli şarkıcı
1999 - Darwin Núñez
2000 - Nehuén Pérez
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 aydır yoğun bakımdaydı... Özkan Uğur'dan üzen haber
- Bankalar Birliği'nden kritik açıklama
- Mehmet Şimşek'ten 'kara para' açıklaması
- Rusya'da 'silahlı ayaklanma' çağrısı
- Özcan'ın 'Akşener' iddiasına Yavaş cephesinden yanıt
- Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'faiz' yorumu
- Cübbeli Ahmet'in derdi yine kadınlar!
- Altının kilogram fiyatı yükseldi
- Erdoğan'a sert tepki: Ulan tırnağı olamazsın sen onun
- Pentagon yetkilisinden çarpıcı açıklama!