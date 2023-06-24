24 Haziran hangi burç? 24 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 24.06.2023 - 09:54

Güncelleme: 24.06.2023 - 09:54

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 24 Haziran hangi burç oluyor? 24 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 24 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 24 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

24 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

24 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

24 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1973 - Onur Ünlü

1974 - Sinan Şamil Sam

1962 - Gökhan Hotamışlıgil

1964 - Can Doğan

1964 - Serap Aksoy

1871 - Tokadîzâde Şekib Bey

1941 - Erkin Koray

1955 - Sadi Güven





Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1314 - Philippa

1519 - Théodore de Bèze

1532 - Robert Dudley

1542 - Haçlı Yuhanna

1687 - Johann Albrecht Bengel

1703 - Jean-Baptiste de Boyer

1788 - Silvio Pellico

1806 - Julius von Leypold

1842 - Ambrose Bierce

1852 - Victor Adler

1883 - Victor Francis Hess

1890 - Milunka Savic

1895 - Jack Dempsey

1895 - Robert von Ranke Graves

1900 - Raphael Lemkin

1905 - Georgia Hale

1906 - Pierre Fournier

1911 - Ernesto Sabato

1912 - Mary Wesley

1915 - Norman Cousins

1917 - César Boutteville

1921 - Gerhard Sommer

1923 - Cesare Romiti

1924 - Kurt Furgler

1930 - Claude Chabrol

1934 - Ferdinand Biwersi

1935 - Juan Bautista Agüero

1938 - Ebulfez Elçibey

1938 - Lawrence Block

1939 - Samed Behrengi

1941 - Julia Kristiva

1942 - Mick Fleetwood

1942 - Colin Groves

1942 - Michele Lee

1942 - Eduardo Frei Ruiz-Tagle

1944 - Jeff Beck

1947 - Peter Weller

1947 - Clarissa Dickson Wright,

1949 - John Illsey

1950 - Nancy Allen

1950 - Jan Kulczyk

1951 - Charles Sturridge

1953 - William Moerne

1953 - Garry Shide

1957 - Angela Roy

1958 - John Tortorella

1960 - Siedah Garrett

1961 - Iain Glen

1962 - Christine Neubauer

1966 - Adrienne Shelly

1967 - Richard Kruspe

1968 - Boris Gelfand

1969 - Sissel Kyrkjebø

1970 - Glenn Medeiros

1972 - Robbie McEwen

1973 - Alexander Beyer

1977 - Francine Jordi

1978 - Luis García Sanz

1978 - Pantelis Kafes

1978 - Shunsuke Nakamura

1978 - Juan Román Riquelme

1978 - Emppu Vuorinen

1979 - Petra Nemcová

1980 - Cicinho

1980 - Minka Kelly

1982 - Joanna Kulig

1982 - Kevin Nolan

1984 - J. J. Redick

1985 - Diego Alves

1986 - Harrison Afful

1986 - Solange Knowles

1987 - LiSA

1987 - Lionel Messi

1988 - Micah Richards

1990 - Richard Sukuta-Pasu

1992 - David Alaba

1992 - Isaac Kiese Thelin

1994 - Nicole Muñoz

1996 - Duki, Arjantinli şarkıcı

1999 - Darwin Núñez

2000 - Nehuén Pérez



