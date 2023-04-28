28 Nisan hangi burç? 28 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:41

Güncelleme: 28.04.2023 - 09:41

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Nisan hangi burç oluyor? 28 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 28 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 28 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.

28 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1936 - Kazım Kartal

1972 - Sevda Demirel

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1878 - Lionel Barrymore

1912 - Odette Sansom Hallowes

1928 - Yves Klein

1941 - K. Barry Sharpless

1972 - Joseph Bruce

1974 - Penélope Cruz

1978 - Nate Richert

1981 - Jessica Alba

1995 - Melanie Martinez