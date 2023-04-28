Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
28 Nisan hangi burç? 28 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 28 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 28 Nisan hangi burç oluyor? 28 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 28 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 28 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
28 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.
28 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1936 - Kazım Kartal
1972 - Sevda Demirel
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1878 - Lionel Barrymore
1912 - Odette Sansom Hallowes
1928 - Yves Klein
1941 - K. Barry Sharpless
1972 - Joseph Bruce
1974 - Penélope Cruz
1978 - Nate Richert
1981 - Jessica Alba
1995 - Melanie Martinez
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de korkutan yangın!
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Atatürk Havalimanı
- Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil
- Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu 3. kattan düştü
- Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları
- Ruslar Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini nasıl yorumluyor?
- AKP'li Bozdağ'dan skandal sözler
- Binali Yıldırım ne diyeceğini şaşırdı
- Ali Babacan'a sorulan soru gündem oldu