Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkiler konusunda çekişmeler yaşama olasılığınız yüksek sevgili kovalar. Nerede konuşup nerede susmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Yakın çevrenizden eleştiriler alabilirsiniz. Kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor.
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