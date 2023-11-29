Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
29 Kasım hangi burç? 29 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 29 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 29 Kasım hangi burç oluyor? 29 Kasım'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 29 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
29 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
29 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.
29 KASIM’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1861 - Kamil Akdik
1881 - Mustafa Abdülhalik Renda
1908 - Afet İnan
1934 - Nesrin Sipahi
1939 - Vecdi Gönül
1943 - Semra Sar
1963 - Emine Ülker Tarahan
1978 - Esin Doğan
1978 - Selin İşcan
1979 - Gökhan Özen
1983 - Aylin Tezel
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1427 - Zhengtong
1627 - John Ray
1797 - Gaetano Donizetti
1802 - Wilhelm Hauff
1803 - Christian Andreas Doppler
1815 - Ii Naosuke
1825 - Jean Martin Charcot
1832 - Louisa May Alcott
1856 - Theobald von Bethmann Hollweg
1857 - Theodor Escherich
1861 - Spiridon Samaras
1866 - Ernest William Brown
1874 - Egas Moniz
1879 - Jacob Gade
1881 - Artur Phleps
1891 - Julius Raab
1898 - Clive Staples Lewis
1899 - Emma Morano
1902 - Carlo Levi
1915 - Eugene Polley
1915 - Billy Strayhorn
1917 - Pierre Gaspard-Huit
1918 - Madeleine L'Engle
1920 - Yegor Ligaçov
1921 - Christine de Rivoyre
1921 - Jackie Stallone
1925 - Tevfik Behramov
1926 - El-Beci Kaid es-Sibsi
1928 - Tahir Salahov
1931 - Shintaro Katsu
1932 - Ed Bickert
1932 - Jacques Chirac
1933 - James Rosenquist
1935 - Diane Ladd
1935 - Thomas Joseph O’Brien
1938 - Carlos Lapetra
1939 - Concha Velasco
1942 - Michael Craze
1945 - Hana Maciuchová
1947 - Petra Kelly
1949 - Jerry Lawler
1949 - Dutch Mantel
1949 - Garry Shandling
1952 - Jeff Fahey
1953 - Huub Stevens
1954 - Joel Coen
1955 - Kevin DuBrow
1957 - Janet Napolitano
1958 - John Dramani Mahama
1959 - Rahm Emanuel
1960 - Cathy Moriarty
1961 - Tom Sizemore
1964 - Don Cheadle
1968 - Eiji Ezaki
1969 - Tomas Brolin
1969 - Pierre van Hooijdonk
1969 - Mariano Rivera
1973 - Ryan Giggs
1976 - Chadwick Boseman
1976 - Anna Faris
1976 - Michalis Kakiouzis
1977 - Eddie Howe
1979 - Game
1980 - Janina Gavankar
1980 - Chun Jung-myung
1981 - Souleymane Youla
1982 - Gemma Chan
1984 - Ji Hyun-woo
1984 - Katlego Mphela
1985 - Evangelia Aravani
1985 - Shannon Brown
1987 - Sandro Wagner
1988 - Dana Brooke
1988 - Clémence Saint-Preux
1990 - Yacouba Sylla
1993 - Dion Cooper
1995 - Laura Marano
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