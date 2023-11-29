29 Kasım hangi burç? 29 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 29.11.2023 - 09:42

Güncelleme: 29.11.2023 - 09:42

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 29 Kasım hangi burç oluyor? 29 Kasım'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 29 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

29 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

29 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.

29 KASIM’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1861 - Kamil Akdik



1881 - Mustafa Abdülhalik Renda



1908 - Afet İnan



1934 - Nesrin Sipahi



1939 - Vecdi Gönül



1943 - Semra Sar



1963 - Emine Ülker Tarahan



1978 - Esin Doğan

1978 - Selin İşcan

1979 - Gökhan Özen



1983 - Aylin Tezel



Bugün doğan yabancı ünlüler:

1427 - Zhengtong

1627 - John Ray

1797 - Gaetano Donizetti

1802 - Wilhelm Hauff

1803 - Christian Andreas Doppler

1815 - Ii Naosuke

1825 - Jean Martin Charcot

1832 - Louisa May Alcott

1856 - Theobald von Bethmann Hollweg

1857 - Theodor Escherich

1861 - Spiridon Samaras

1866 - Ernest William Brown

1874 - Egas Moniz

1879 - Jacob Gade

1881 - Artur Phleps

1891 - Julius Raab

1898 - Clive Staples Lewis

1899 - Emma Morano

1902 - Carlo Levi

1915 - Eugene Polley

1915 - Billy Strayhorn

1917 - Pierre Gaspard-Huit

1918 - Madeleine L'Engle

1920 - Yegor Ligaçov

1921 - Christine de Rivoyre

1921 - Jackie Stallone

1925 - Tevfik Behramov

1926 - El-Beci Kaid es-Sibsi

1928 - Tahir Salahov

1931 - Shintaro Katsu

1932 - Ed Bickert

1932 - Jacques Chirac

1933 - James Rosenquist

1935 - Diane Ladd

1935 - Thomas Joseph O’Brien

1938 - Carlos Lapetra

1939 - Concha Velasco

1942 - Michael Craze

1945 - Hana Maciuchová

1947 - Petra Kelly

1949 - Jerry Lawler

1949 - Dutch Mantel

1949 - Garry Shandling

1952 - Jeff Fahey

1953 - Huub Stevens

1954 - Joel Coen

1955 - Kevin DuBrow

1957 - Janet Napolitano

1958 - John Dramani Mahama

1959 - Rahm Emanuel

1960 - Cathy Moriarty

1961 - Tom Sizemore

1964 - Don Cheadle

1968 - Eiji Ezaki

1969 - Tomas Brolin

1969 - Pierre van Hooijdonk

1969 - Mariano Rivera

1973 - Ryan Giggs

1976 - Chadwick Boseman

1976 - Anna Faris

1976 - Michalis Kakiouzis

1977 - Eddie Howe

1979 - Game

1980 - Janina Gavankar

1980 - Chun Jung-myung

1981 - Souleymane Youla

1982 - Gemma Chan

1984 - Ji Hyun-woo

1984 - Katlego Mphela

1985 - Evangelia Aravani

1985 - Shannon Brown

1987 - Sandro Wagner

1988 - Dana Brooke

1988 - Clémence Saint-Preux

1990 - Yacouba Sylla

1993 - Dion Cooper

1995 - Laura Marano