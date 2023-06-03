3 Haziran hangi burç? 3 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 03.06.2023 - 11:07

Güncelleme: 03.06.2023 - 11:07

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 3 Haziran hangi burç oluyor? 3 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 3 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 3 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

3 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

3 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

3 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1870 - Ahmet Hikmet Müftüoğlu

1939 - Erdoğan Tokatlı

1941 - Suna Kıraç

1956 - Melike Demirağ

1976 - Hamza Yerlikaya

1977 - Ünal Yeter

1981 - Ersin Karabulut

1987 - PuCCa (Selen Pınar Işık)

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1808 - Jefferson Davis

1822 - Maria Adelaide

1865 - V. George

1877 - Raoul Dufy

1885 - Yakov Sverdlov

1887 - Carlo Michelstaedter

1906 - Josephine Baker

1910 - Paulette Goddard

1921 - Yu Lan

1922 - Alain Resnais

1924 - Bernard Glasser

1925 - Tony Curtis

1926 - Allen Ginsberg

1929 - Werner Arber

1931 - Raúl Castro

1931 - John Norman

1933 - İsa bin Selman el-Halife

1936 - Larry McMurtry

1941 - Monika Maron

1942 - Curtis Mayfield

1946 - Penelope Wilto

1949 - Philippe Djian

1950 - Susi Quatro

1951 - Jill Bide

1953 - Martin Bartenstein

1953 - Loalwa Braz

1961 - Lawrence Lessig

1963 - Anica Dobra

1964 - Kerry King

1971 - Luigi Di Biagi

1974 - Jonne Järvelä

1977 - Cristiano Marques Gomes

1980 - Amauri

1980 - Ibrahim Yattara

1980 - Lazaros Papadopulos

1980 - Temim bin Hamad es-Sani

1982 - Yelena Isinbayeva

1985 - Papiss Cissé

1985 - Lukasz Piszczek

1986 - Rafael Nadal

1986 - Tomas Verner

1987 - Lalaine

1988 - Mariya Stadnik

1991 - Bruno Uvini

1992 - Mario Götze

1993 - Otto Porter

1996 - Lukas Klostermann

1999 - Dan-Axel Zagadou