Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
3 Haziran hangi burç? 3 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 3 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 3 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 3 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 3 Haziran hangi burç oluyor? 3 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 3 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 3 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
3 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
3 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
3 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1870 - Ahmet Hikmet Müftüoğlu
1939 - Erdoğan Tokatlı
1941 - Suna Kıraç
1956 - Melike Demirağ
1976 - Hamza Yerlikaya
1977 - Ünal Yeter
1981 - Ersin Karabulut
1987 - PuCCa (Selen Pınar Işık)
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1808 - Jefferson Davis
1822 - Maria Adelaide
1865 - V. George
1877 - Raoul Dufy
1885 - Yakov Sverdlov
1887 - Carlo Michelstaedter
1906 - Josephine Baker
1910 - Paulette Goddard
1921 - Yu Lan
1922 - Alain Resnais
1924 - Bernard Glasser
1925 - Tony Curtis
1926 - Allen Ginsberg
1929 - Werner Arber
1931 - Raúl Castro
1931 - John Norman
1933 - İsa bin Selman el-Halife
1936 - Larry McMurtry
1941 - Monika Maron
1942 - Curtis Mayfield
1946 - Penelope Wilto
1949 - Philippe Djian
1950 - Susi Quatro
1951 - Jill Bide
1953 - Martin Bartenstein
1953 - Loalwa Braz
1961 - Lawrence Lessig
1963 - Anica Dobra
1964 - Kerry King
1971 - Luigi Di Biagi
1974 - Jonne Järvelä
1977 - Cristiano Marques Gomes
1980 - Amauri
1980 - Ibrahim Yattara
1980 - Lazaros Papadopulos
1980 - Temim bin Hamad es-Sani
1982 - Yelena Isinbayeva
1985 - Papiss Cissé
1985 - Lukasz Piszczek
1986 - Rafael Nadal
1986 - Tomas Verner
1987 - Lalaine
1988 - Mariya Stadnik
1991 - Bruno Uvini
1992 - Mario Götze
1993 - Otto Porter
1996 - Lukas Klostermann
1999 - Dan-Axel Zagadou
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