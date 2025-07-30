31 Temmuz Perşembe burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

Yıldızlarla ilgili önemli bir güne hoş geldiniz! Burç yorumları, sizin ve sevdiklerinizin gününüzü şekillendirecek olayları tahmin etmenize yardımcı olabilir.

31 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç burcu ve yükselen koç burcu

Derin bağ kurma isteğiniz artabilir. Bugün yüzeyde kalmak sizi tatmin etmeyecek. Özellikle sabah saatlerinde ilişkilerde kıskançlık veya güç savaşlarından uzak durun.

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu

Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, ilişkilere odaklanmanızı sağlıyor. Duygusal tepkileriniz yoğunlaşabilir. Partnerinizin tavırlarını fazla sorgulamayın; denge kurmaya çalışın.

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu

İş ortamında daha ketum ve sezgisel davranabilirsiniz. Ayrıntılara dikkat etme zamanıdır. Günlük rutininizi dönüştürmek için uygun bir gün.

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu

Tutkulu hissedersiniz. Aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda duygularınız derinleşebilir. Yaratıcı bir işte ilerlemek istiyorsanız sezgilerinize güvenin.

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu

Ev, aile ve iç dünyayla ilgili konular ön planda. Bastırdığınız bazı duygular tetiklenebilir. Eski meselelerle yüzleşmek için uygun bir zaman.

Başak burcu ve yükselen başak burcu

Bugün zihniniz oldukça derin ve sezgisel çalışıyor. Duygularınızı kelimelere dökmek kolay olmasa da yazılı ifade size iyi gelebilir. Yakın çevreyle olan iletişime dikkat.

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu

Parasal güvenlik ihtiyacı artabilir. Maddi ya da duygusal anlamda sizi güvende hissettirmeyen durumları daha net fark edebilirsiniz. Akşam saatleri alım-satım için daha uyumlu.

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu

Ay burcunuzda ilerliyor: Duygular çok güçlü ve sezgiler keskin. Kendinizi yeniden tanımlamak, yüzleşmek ve dönüşmek için güçlü bir zaman. Sabah saatlerinde öfkeyi bastırmakta zorlanabilirsiniz.

Yay burcu ve yükselen yay burcu

Bilinçaltı hareketli, rüyalar yoğun olabilir. Geri planda kalan konularla ilgilenmek, affetmek, bırakmak için ideal. Bugün yalnız kalmak iyi gelebilir.

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu

Arkadaşlıklar, grup ilişkileri veya hedeflerle ilgili konularda duygusal bağ kurmak isteyebilirsiniz. Ancak sabah saatlerinde gerginlik oluşabilir, stratejik olun.

Kova burcu ve yükselen kova burcu

Kariyer ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili içsel sorgulamalarınız artabilir. İmajınızı güçlendirmek için sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Güç oyunlarından kaçının.

Balık burcu ve yükselen balık burcu

Ruhsal ve felsefi konular sizi daha çok çekebilir. Uzaklarla ilgili haberler, eğitimler ya da içsel farkındalık gündeme gelebilir. Sezgileriniz güçlü; iç sesinizi dinleyin.