4 Ekim hangi burç? 4 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:36

Güncelleme: 04.10.2023 - 09:36

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. Peki, 4 Ekim hangi burç oluyor? 4 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 4 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 4 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

4 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

4 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

4 EKİM'DE DOĞAN ÜNLÜLER

Bugün doğan Türk ünlüler

1910 - Cahit Sıtkı Tarancı

1935 - İlhan Cavcav

1959 - Zafer Peker

1963 - Ferhat Oktay

1969 - İkbal Gürpınar

1974 - Kubat

1976 - Jess Molho

1988 - Caner Erkin

1994 - Melis Tüzüngüç

Bugün doğan yabancı ünlüler

1289 - X. Louis

1550 - IX. Karl

1585 - Anna

1928 - Alvin Toffler

1941 - Anne Rice

1942 - Christopher Stone

1949 - Armand Assante

1949 - Brynn Thayer

1953 - Andreas Vollenweider

1956 - Christoph Waltz

1970 - Olga Kuzenkova

1979 - Rachael Leigh Cook

1980 - James Jones

1980 - Tomáš Rosicky

1983 - Leandro Chaves

1988 - Melissa Benoist

1988 - Derrick Rose

1989 - Dakota Johnson

1990 - Sergey Şubenkov

1995 - Mikolas Josef