Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
4 Ekim hangi burç? 4 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 4 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 4 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 4 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. Peki, 4 Ekim hangi burç oluyor? 4 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 4 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 4 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
4 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
4 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
4 EKİM'DE DOĞAN ÜNLÜLER
Bugün doğan Türk ünlüler
1910 - Cahit Sıtkı Tarancı
1935 - İlhan Cavcav
1959 - Zafer Peker
1963 - Ferhat Oktay
1969 - İkbal Gürpınar
1974 - Kubat
1976 - Jess Molho
1988 - Caner Erkin
1994 - Melis Tüzüngüç
Bugün doğan yabancı ünlüler
1289 - X. Louis
1550 - IX. Karl
1585 - Anna
1928 - Alvin Toffler
1941 - Anne Rice
1942 - Christopher Stone
1949 - Armand Assante
1949 - Brynn Thayer
1953 - Andreas Vollenweider
1956 - Christoph Waltz
1970 - Olga Kuzenkova
1979 - Rachael Leigh Cook
1980 - James Jones
1980 - Tomáš Rosicky
1983 - Leandro Chaves
1988 - Melissa Benoist
1988 - Derrick Rose
1989 - Dakota Johnson
1990 - Sergey Şubenkov
1995 - Mikolas Josef
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