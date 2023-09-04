Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
4 Eylül hangi burç? 4 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 4 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 4 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 4 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 4 Eylül hangi burç oluyor? 4 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 4 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 4 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
4 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
4 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
4 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1901 - Ahmet Kutsi Tecer
1945 - Kandemir Konduk
1953 - Fatih Terim
1954 - Bülent Bilgiç
1961 - Uğur Polat
1964 - Mehmet Varol
1965 - Mustafa Zeki Uğurlu
1966 - Kemalettin Nalcı
1974 - Oğuz Aksaç
1979 - Ankaralı Yasemin
1988 - Bilal Göregen
Bugün doğan yabancı ünlüler:
973 - Birûni
1383 - VIII. Amadeus
1563 - Wanli
1768 - François-Auguste-René Chateaubriand
1809 - Juliusz Slowacki
1824 - Anton Bruckner
1850 - Luigi Cadorna
1869 - Karl Seitz
1888 - Oskar Schlemmer
1891 - Fridolin von Senger und Etterlin
1891 - Fritz Todt
1896 - Antonin Artaud
1901 - Ahmet Kutsi Tecer
1906 - Max Delbrück
1908 - Edward Dmytryk
1908 - Richard Wright
1913 - Kenzo Tange
1913 - Stanford Moore
1913 - Kenzo Tange
1915 - Anselmo Piccoli
1917 - Henry Ford II
1925 - Forrest Carter
1927 - John McCarthy
1928 - Dick York
1934- Clive Granger
1934- Jan Švankmajer
1935 - Dorothy Masuka
1942 - Raymond Floyd
1944 - Tony Atkinson
1946 - Gary Duncan
1949 - Tom Watson, Amerikalı golfçü
1949 - Daniel Leclercq
1950 - Aleksandar Bercek
1951 - Judith Ivey
1956 - Blackie Lawless
1960 - Damon Wayans
1962 - Shinya Yamanaka
1968 - Natacha Amal
1968 - Gavin Smith
1969 - Giorgi Margvelaşvili
1969 - Alexander Paul Coe
1975 - Mark Ronson
1976 - Iván Massagué
1977 - Lucie Silvas
1978 - Takao Yamauchi, Japon eski futbolcu
1978 - Danijel Ljuboja
1980 - Max Greenfield
1981 - Beyoncé, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
1981 - Lacey Mosley
1982 - Whitney Cummings
1983 - Andrew McCollum
1984 - Camila Bordonaba
1985 - Raúl Albiol
1986 - Aaron Hunt
1986 - Ayumi Kaihori
1986 - Jaclyn Hales
1986 - Xavier Woods
1987 - Wesley Blake
1988 - JJ Hickson
1989 - Barry Douglas
1990 - Olha Harlan
1990 - Stefanía Fernández
1991 - Carter Jenkins
1992 - Hanna Schwamborn
1993 - Yannick Carrasco
1994 - Senou Coulibaly
1995 - Forrest Molinari
1996 - Mizuki Hayashi
2000 - Jayden Richardson
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