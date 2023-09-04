4 Eylül hangi burç? 4 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 04.09.2023 - 09:36

Güncelleme: 04.09.2023 - 09:36

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 4 Eylül hangi burç oluyor? 4 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 4 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 4 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?



4 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

4 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

4 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1901 - Ahmet Kutsi Tecer



1945 - Kandemir Konduk



1953 - Fatih Terim



1954 - Bülent Bilgiç



1961 - Uğur Polat



1964 - Mehmet Varol



1965 - Mustafa Zeki Uğurlu



1966 - Kemalettin Nalcı



1974 - Oğuz Aksaç



1979 - Ankaralı Yasemin



1988 - Bilal Göregen



Bugün doğan yabancı ünlüler:

973 - Birûni

1383 - VIII. Amadeus

1563 - Wanli

1768 - François-Auguste-René Chateaubriand

1809 - Juliusz Slowacki

1824 - Anton Bruckner

1850 - Luigi Cadorna

1869 - Karl Seitz

1888 - Oskar Schlemmer

1891 - Fridolin von Senger und Etterlin

1891 - Fritz Todt

1896 - Antonin Artaud

1901 - Ahmet Kutsi Tecer

1906 - Max Delbrück

1908 - Edward Dmytryk

1908 - Richard Wright

1913 - Kenzo Tange

1913 - Stanford Moore

1913 - Kenzo Tange

1915 - Anselmo Piccoli

1917 - Henry Ford II

1925 - Forrest Carter

1927 - John McCarthy

1928 - Dick York

1934- Clive Granger

1934- Jan Švankmajer

1935 - Dorothy Masuka

1942 - Raymond Floyd

1944 - Tony Atkinson

1946 - Gary Duncan

1949 - Tom Watson, Amerikalı golfçü

1949 - Daniel Leclercq

1950 - Aleksandar Bercek

1951 - Judith Ivey

1956 - Blackie Lawless

1960 - Damon Wayans

1962 - Shinya Yamanaka

1968 - Natacha Amal

1968 - Gavin Smith

1969 - Giorgi Margvelaşvili

1969 - Alexander Paul Coe

1975 - Mark Ronson

1976 - Iván Massagué

1977 - Lucie Silvas

1978 - Takao Yamauchi, Japon eski futbolcu

1978 - Danijel Ljuboja

1980 - Max Greenfield

1981 - Beyoncé, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1981 - Lacey Mosley

1982 - Whitney Cummings

1983 - Andrew McCollum

1984 - Camila Bordonaba

1985 - Raúl Albiol

1986 - Aaron Hunt

1986 - Ayumi Kaihori

1986 - Jaclyn Hales

1986 - Xavier Woods

1987 - Wesley Blake

1988 - JJ Hickson

1989 - Barry Douglas

1990 - Olha Harlan

1990 - Stefanía Fernández

1991 - Carter Jenkins

1992 - Hanna Schwamborn

1993 - Yannick Carrasco

1994 - Senou Coulibaly

1995 - Forrest Molinari

1996 - Mizuki Hayashi

2000 - Jayden Richardson