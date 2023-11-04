4 Kasım hangi burç? 4 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 04.11.2023 - 11:31

Güncelleme: 04.11.2023 - 11:31

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 4 Kasım hangi burç oluyor? 4 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 4 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 4 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

4 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

1575 - Guido Reni

1592 - Gerard van Honthorst

1618 - Alemgir Şah I

1631 - Mary, Kraliyet prensesi

1650 - III. William

1787 - Edmund Kean

1816 - Stephen Johnson Field

1873 - George Edward Moore

1874 - Charles Despiau

1879 - Will Rogers

1883 - Nikolaos Plastiras

1908 - Joseph Rotblat

1909 - Bert Patenaude

1914 - Carlos Castillo Armas

1916 - Walter Cronkite

1916 - Ruth Handler

1918 - Art Carney

1923 - José Ramón Fernández

1923 - Mücap Ofluoğlu

1925 - Doris Roberts

1931 - Richard Rorty

1932 - Ali Alatas

1932 - Thomas Klestil

1933 - Charles K. Kao

1936 - C. K. Williams

1942 - Patricia Bath

1945 - Ali Özgentürk,

1946 - Laura Bush

1946 - Robert Mapplethorpe

1947 - Alexei Ulanov

1948 - Alexis Hunter

1948 - Amadou Toumani Touré

1950 - Markie Post

1951 - Traian Basescu

1952 - II. Tevadrus

1953 - Gülden Karaböcek

1955 - Matti Vanhanen

1956 - Jordan Rudess

1957 - Tony Abbott

1957 - Zerrin Özer

1957 - Anne Sweeney

1959 - Ken Kirzinger

1960 - Kathy Griffin

1960 - Marc Awodey

1961 - Ralph Macchio

1964 - Sinan Engin

1964 - Yuko Mizutani

1965 - Wayne Static

1967 - Fikret Orman

1967 - Yılmaz Erdoğan

1969 - Puff Daddy

1969 - Matthew McConaughey

1970 - Malena Ernman

1972 - Luís Figo

1976 - Mario Melchiot

1978 - İlke Hatipoğlu

1979 - Audrey Hollander

1982 - Kamila Skolimowska

1984 - Ayila Yussuf

1984 - Mya Mason

1985 - Marcell Jansen

1986 - Alexz Johnson

1986 - Hanna Jaff

1987 - Artur Jedrzejczyk

1987 - Emrah Karaduman

1989 - Enner Valencia

1990 - Jean-Luc Bilodeau

1992 - Hiroki Nakada

1993 - Pınar Deniz

1998 - Achraf Hakimi



