Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
4 Kasım hangi burç? 4 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 4 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 4 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 4 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 4 Kasım hangi burç oluyor? 4 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 4 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 4 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
4 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
1575 - Guido Reni
1592 - Gerard van Honthorst
1618 - Alemgir Şah I
1631 - Mary, Kraliyet prensesi
1650 - III. William
1787 - Edmund Kean
1816 - Stephen Johnson Field
1873 - George Edward Moore
1874 - Charles Despiau
1879 - Will Rogers
1883 - Nikolaos Plastiras
1908 - Joseph Rotblat
1909 - Bert Patenaude
1914 - Carlos Castillo Armas
1916 - Walter Cronkite
1916 - Ruth Handler
1918 - Art Carney
1923 - José Ramón Fernández
1923 - Mücap Ofluoğlu
1925 - Doris Roberts
1931 - Richard Rorty
1932 - Ali Alatas
1932 - Thomas Klestil
1933 - Charles K. Kao
1936 - C. K. Williams
1942 - Patricia Bath
1945 - Ali Özgentürk,
1946 - Laura Bush
1946 - Robert Mapplethorpe
1947 - Alexei Ulanov
1948 - Alexis Hunter
1948 - Amadou Toumani Touré
1950 - Markie Post
1951 - Traian Basescu
1952 - II. Tevadrus
1953 - Gülden Karaböcek
1955 - Matti Vanhanen
1956 - Jordan Rudess
1957 - Tony Abbott
1957 - Zerrin Özer
1957 - Anne Sweeney
1959 - Ken Kirzinger
1960 - Kathy Griffin
1960 - Marc Awodey
1961 - Ralph Macchio
1964 - Sinan Engin
1964 - Yuko Mizutani
1965 - Wayne Static
1967 - Fikret Orman
1967 - Yılmaz Erdoğan
1969 - Puff Daddy
1969 - Matthew McConaughey
1970 - Malena Ernman
1972 - Luís Figo
1976 - Mario Melchiot
1978 - İlke Hatipoğlu
1979 - Audrey Hollander
1982 - Kamila Skolimowska
1984 - Ayila Yussuf
1984 - Mya Mason
1985 - Marcell Jansen
1986 - Alexz Johnson
1986 - Hanna Jaff
1987 - Artur Jedrzejczyk
1987 - Emrah Karaduman
1989 - Enner Valencia
1990 - Jean-Luc Bilodeau
1992 - Hiroki Nakada
1993 - Pınar Deniz
1998 - Achraf Hakimi
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