4 Temmuz hangi burç? 4 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:16

Güncelleme: 04.07.2023 - 09:16

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 4 Temmuz hangi burç oluyor? 4 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 4 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 4 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

4 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

4 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

4 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1978 - Tansu Biçer

1986 - Ömer Faruk Aşık

1988 - Selçuk Balcı

1988 - Tarık Ündüz

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1822 - Eugène Guillaume

1826 - Stephen Foster

1872 - Calvin Coolidge

1907 - Gordon Griffith

1910 - Gloria Stuart

1921 - Gérard Debreu

1924 - Eva Marie Saint

1927 - Gina Lollobrigida

1927 - Neil Simon

1931 - Stephen Boyd

1938 - Bill Withers

1945 - Percy Freeman

1959 - Victoria Abril

1984 - Jin Akashi

1990 - David Kross

1995 - Post Malone