Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
4 Temmuz hangi burç? 4 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 4 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 4 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 4 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 4 Temmuz hangi burç oluyor? 4 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 4 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 4 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
4 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
4 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
4 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1978 - Tansu Biçer
1986 - Ömer Faruk Aşık
1988 - Selçuk Balcı
1988 - Tarık Ündüz
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1822 - Eugène Guillaume
1826 - Stephen Foster
1872 - Calvin Coolidge
1907 - Gordon Griffith
1910 - Gloria Stuart
1921 - Gérard Debreu
1924 - Eva Marie Saint
1927 - Gina Lollobrigida
1927 - Neil Simon
1931 - Stephen Boyd
1938 - Bill Withers
1945 - Percy Freeman
1959 - Victoria Abril
1984 - Jin Akashi
1990 - David Kross
1995 - Post Malone
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